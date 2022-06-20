سيُقدّم المستشار المُخضرم في أسواق رأس المال المشورة للعملاء وسيدعم النمو الدولي شركة "تريل رانر" مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ساوث ليك، تكساس: أعلنت اليوم شركة "تريل رانر إنترناشيونال" المتخصصة في تقديم الاستشارات بمجال الاتصالات، عن تعيين السيد مروان عابدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فلاتريس" للاستشارات المالية التي تتخذ في دبي مقراً رئيسياً لها، بمنصب المستشار الأول للشركة. وسيدعم عابدين نمو شركة "تريل رانر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تقديم المشورة لعملاء الشركة بشأن الأمور الواردة والصادرة.

وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، قدّم عابدين المشورة لعدد من الحكومات والشركات والشركات متعددة الجنسيات وصناديق الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية في المنطقة بشأن مسائل تخصيص رأس المال وجمع الأموال للديون والأسهم وإدارة الأزمات ونمو الأعمال. وشارك في صفقات تفوق قيمتها 40 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية التي بقيمة 26 مليار دولار أمريكي. واضطلع بدورٍ فاعل في تطوير أسواق رأس المال للديون في دول مجلس التعاون الخليجي، ما أسهم في زيادة كبيرة في نطاق مصادر التمويل في المنطقة.

وشغل عابدين منصب الرئيس التنفيذي السابق لصندوقٍ استثماريٍ خاص في دبي، وتولّى سابقاً مدير مجلس إدارة مصرف "نور بنك"، وسلطة مدينة دبي الطبية، وشركة إعمار العقارية، حيث ترأس لجنة الاستثمار. وتولّى منصب مدير إدارة الديون في دائرة المالية بحكومة دبي، ومنصب الرئيس التنفيذي لصندوق دبي للدعم المالي، وهو الصندوق مسؤول عن إعادة هيكلة الكيانات المرتبطة بحكومة دبي خلال الأزمة المالية التي حصلت عام 2009.

وفي هذا السياق، قال جيم هيوز، الرئيس التنفيذي لشركة "تريل رانر": "نُعرب عن سعادتنا بأن نُرحّب بالسيد مروان في شركة ’تريل رانر إنترناشيونال‘ فيما نواصل مسيرة النمو وتوسيع نطاقنا العالمي. ونفخر بدعم أولويات التنويع والخصخصة والرقمنة للاقتصاد في منطقتنا فيما تسعى فرق الإدارة إلى تحقيق طموحاتها العالمية وتقوم الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كل ذلك في ظل ارتفاع توقعات الجهات المعنية لخلق القيمة والتأثير الاجتماعي والبيئي، والحكم الرشيد. نحن متحمسون للفرصة المتوفّرة أمامنا للنمو في هذه المنطقة الديناميكية للغاية، ولفرصة الاستفادة من خبرة مروان وقيادته ومشورته لخدمة عملائنا".

من جانبه، قال مروان عابدين: "يُشرّفني الانضمام إلى هذا الفريق من المهنيين المتخصصين في مجال الاتصالات الذين جعلوا شركة ’تريل رانر إنترناشيونال‘ شريك الاتصالات الأول للمؤسسات العالمية التي تستعد لتحقيق تحوّل جذري في أعمالها وتسعى لتحقيق نمو مستدام وخلق القيمة على المدى البعيد. وتجمع شركة ’تريل رانر‘ بين القدرة على تعزيز تحقيق نتائج ايجابية لعمليات الإدراج في البورصة وصفقات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة والتقاضي وغيرها من العمليات الخاصة ذات المخاطر الكبيرة، وبين سجلها الحافل بإحداث تأثير إيجابي وطويل المدى على سمعة بعض الشركات الأكثر أهمية وسمعة في العالم. ويسعدني الانضمام إلى شركة ’تريل رانر‘ والمساهمة في المرحلة التالية من نموّها الدولي".

ويشغل السيد عابدين حالياً منصب عضو مجلس إدارة صندوق "جلوبال بارتنرز بروبرتي فاند 1" في دبي وهو عضو في المجلس الاستشاري لمعهد الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، وخريج برنامج القيادة التنفيذية العالمية التابع لكلية إدارة الأعمال في جامعة ييل وحائز على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ويك فورست.

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لمحة عن "تريل رانر إنترناشيونال"

تُعدّ شركة "تريل رانر إنترناشيونال"، التي "تأسست عام 2016، شركة اتصالات استراتيجية عالمية سريعة النمو تقدم خدمات الاتصالات في الأزمات، والاتصالات المالية، والدعم المتواصل للاتصالات المؤسسية لأكبر الشركات والمؤسسات والأفراد في العالم. وتتخذ شركة "تريل رانر" في دالاس بولاية فورت وورث مقراً رئيسياً لها، وتُدير مكاتب في نيويورك وتراكي وكاليفورنيا وناشفيل وشنغهاي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.trailrunnerint.com.

للاتصال:

كيلي والاس

الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات

"تريل رانر إنترناشيونال"

هاتف: 9179916308