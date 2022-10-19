شركة شقيقة لوكالة أبكو العالمية للعلاقات العامة

الميتافيرس: أعلن إيفان كراوس، رئيس مجلس إدارة "تريليجنت"، عزم شركة "تريليجنت"، الوكالة الافتراضية المخصصة لمساعدة الرواد وصانعي التغيير في الشركات الكبرى على العمل والنمو والقيادة وتقديم أفكار جديدة إلى السوق، دخول عالم الميتافيرس هذا الأسبوع.

وقال كراوس: "بصفتها وكالة حديثة تتسم بالكفاءة والبراعة ومصممة خصيصاً للعملاء الذين ينشدون السرعة والمرونة والابتكار والهيكليات التجارية المتخصصة، يمكن لـ "تريليجنت" مساعدة المبتكرين في مواصلة قدرتهم على العمل من خلال تزويدهم بالاستشارات وإمكانية وصول لا مثيل لها مع روايات جذابة وحلول إبداعية".

وسينعقد حدث الإطلاق الرسمي، افتراضياً لمدة 15 دقيقة، وسيتضمن معلومات أساسية حول "تريليجنت" مع فرص للقاء قادتها، في جناح الوكالة الجديد على منصة ديسنترلاند، وذلك يوم الخميس، 20 أكتوبر في الساعة 5 و5.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يرجى الدخول مبكراً قبل 10 إلى 15 دقيقة لتمنح نفسك الوقت لإعداد "تريليجنت" والدخول إليه. وتوجد هنا تعليمات الانضمام على هيئة أفاتار أو كضيف ويمكنك الدخول إلى جناح "تريليجنت" يوم الخميس، 20 أكتوبر، باستخدام هذا الرابط.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستطلق "تريليجنت" مقرها الافتراضي في Horizon Worlds التابعة لـ Meta.

وقال مارك جونسون، نائب رئيس الاتصالات المؤسسية في Meta: "أنا أثق بقدرة تريليجنت على تقديم استشارات لا مثيل لها. وباعتبارها عضواً متكاملاً في فريق Meta، فإنها قادرة على التحرك بنفس الوتيرة التي نتحرك بها".

وبصفتها شركة شقيقة لـ أبكو العالمية، تحظى "تريليجنت" بدعمٍ قوامه أربعة عقود من النجاح والقيم والثقافة الفريدة التي تشتهر بها شركة آبكو في جميع أنحاء العالم. ويحظى وجود "تريليجنت" في الميتافرس بدعم كبير من مختبر الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال في أبكو، وهو أول مركز ابتكار من نوعه يستخدم حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي لبناء وحماية سمعة العلامات التجارية الكبرى والحكومات والمنظمات العالمية. ومن مقره في دبي، يساعد مختبر الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال العملاء من خلال نهج علمي قائم على البيانات استنادًا إلى رؤى حول كيفية تواصل الشركات والمؤسسات والأفراد مع الجماهير، والأهم من ذلك، كيفية عملهم.

ويتخصص خبراء الصناعة في "تريليجنت" بتقديم الأفكار والاستشارات المهمة حول الشؤون العامة وسياسة التكنولوجيا والاتصالات الاستراتيجية وإدارة الأزمات ودخول السوق والبحوث والخدمات الاستشارية العالمية. وتتمثل إحدى الجوانب الرئيسية الأخرى لقوة "تريليجنت" في تدني نفقاتها العامة - نظراً لكونها افتراضية بالكامل - وخدماتها المسعّرة حسب القيمة والمدعومة من فريق "تريليجنت" المكون من 30 عضواً.

وبالإضافة إلى كراوس، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس والمدير العام للعمليات في أبكو، يشمل فريق إدارة "تريليجنت" الأساسي:

المدير العام في أمريكا الشمالية، جون كانغاني- مقره في آن أربور، ميشيغان، وهو متخصص في مسؤولية الشركات والاستدامة وتطوير برنامج واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وابتداء من تحديد الأهداف المناخية إلى تطوير برامج وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يساعد كانغاني العملاء على إنشاء وتنفيذ المبادرات التي تعمل على تحسين سمعتهم وإحداث آثار إيجابية لأصحاب المصلحة وكوكب الأرض.

المدير العام في أوروبا، نادين ميليس- مقرها برلين، وهي مدربة أعمال معتمدة تتمتع بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في قيادة مشاريع وفرق الشؤون المؤسسية والعمل في بيئات عالمية. وتتمثل مجالات خبرتها في التموضع المؤسسي والتنفيذي، وإدارة السمعة، والاتصالات في الأزمات والاستشارات الاستراتيجية.

الرئيس التنفيذي للعمليات لورا أوليري- مقرها في لندن، ولديها خبرة قوامها 15 عاماً في إدارة العمليات والأفراد، مع التركيز على استراتيجية الأفراد والقيادة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة التغيير وإدارة الموارد.

لمعرفة المزيد حول "تريليجنت"، يرجى مشاهدة هذا الفيديو التعريفي.

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