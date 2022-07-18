دبي, الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تريد ويند فاينانس أنها قامت بتمويل شركة كيماويات سريعة النمو ويقع مقرها في الهند، وتعمل الشركة في مجال تصنيع الحلول والصباغ المخصصة لمجموعة متنوعة من الاستعمالات بما في ذلك صناعة الأدوية وإنتاج المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية، ويستخدم التمويل الذي تقدمه شركة تريد ويند لأغراض رأس المال العامل بما في ذلك شراء المواد الخام.

وبعد ان توقفت الشركة الممولة السابقة أنشطة أعمالها فجأة، احتاجت الشركة التي تقع في مومباي، والتي تصدّر منتجاتها للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لشريك مالي جديد يستطيع توفير التمويل اللازم على الفور لتجنب حدوث أي مشاكل في عمليات انتاج الشركة. ومع الوضع في الاعتبار المنافسة الشديدة في الصناعات الكيمياوية ومع تواجد مجموعة محدودة من مشتريي منتجات الشركة، كان لابد أن تجد رأس المال الكافي للاستمرار في كسب الأعمال.

ويسمح التدفق النقدي الإضافي للعميل بالمرونة اللازمة أثناء المفاوضات مع الشاريين، وتسمح له بالدفع في الوقت المُحدد للموردين، وتساعده على الاستثمار في البحث والتطوير للارتقاء بما يقدمه من منتجات مع العديد من الأمور المختلفة الأخرى.

وحصل العميل على تسهيل للتصدير من خلال التخصيم، وذلك عبر عملتين هما الدولار الأمريكي واليورو، وذلك من شركة تريد ويند فاينانس والتي نجحت من خلال سرعة تنفيذها في تزويد العميل بما يقرب من 800 ألف دولار من التمويل، ويدعم التسهيل شروط ائتمانية لمدة 60 إلى90 يومًا مع الشركات والمؤسسات التي تشتري من العميل. ومع تواجد هذا التسهيل، استطاعت شركة انتاج المواد الكيميائية الاستمرار في إجراء أعمالها على نحو سلس واستراتيجي بالرغم من الانسحاب المفاجئ للشركة الممولة السابقة.

وقال السيد سُهيل زالي، الرئيس التجاري الإقليمي وعضو مجلس إدارة شركة تريد ويند ميدل إيست ليميتد، "كان عميلنا يبحث عن تسهيلات تمويل قصير الأجل مع تدخلات عاجلة، ونحن مسرورون لأننا استطعنا تقديم التمويل خلال فترة قصيرة من الوقت مما ساعد العميل على الحفاظ على أعمالهم وجذب مجموعة جديدة من المشتريين على المستوى العالمي."

وتأسست شركة تريد ويند فاينانس في عام 2000 ويوجد لدى الشركة شبكة من المكاتب في العديد من البلاد مثل بنغلاديش والبرازيل وبلغاريا والصين وهونغ كونغ والمجر وأيسلندا والهند وباكستان وبيرو وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المقر الرئيسي للشركة في ألمانيا. وتقدم الشركة خدمات التمويل وحماية الائتمان والتحصيل في مجموعة واحدة من المنتجات المالية، وتقدم تريد ويند خدمات ذات مستوى عالمي وتتسم بالمرونة والانسيابية لمجموعة كبيرة من شركات الاستيراد والتصدير حول العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

معلومات عن تريد ويند فاينانس:

تأسست تريد ويند فاينانس Tradewind Financeفي عام 2000، وتحظى الشركة بشبكة موسعة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وبلغاريا والصين وهونج كونج والمجر وأيسلندا والهند وباكستان وبيرو وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المقر الرئيسي في ألمانيا.

تقدّم تريد ويند فاينانس حزمة هي الأفضل من نوعها من الخدمات المبسطة والمرنة للمصدرين والمستوردين في العالم، وذلك بالجمع بين خدمات التمويل وحماية الائتمان وخدمات التحصيل لتكون ضمن مجموعة واحدة من منتجات تمويل التجارة.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع "Matrix PR"

اتصل على 0888 343 04