دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية الرائدة التي تركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحلول المصرفية للأعمال في الإمارات الإسلامي لدعم الاقتصاد القائم على الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُشكّل الشراكة الجديدة قيمة مضافة لعملاء الحلول المصرفية للأعمال في الإمارات الإسلامي، لا سيما وأنّ منصة تريدلينغ ستتولى تنظيم سلسلة من الحملات الترويجية الكفيلة بتبسيط عمليات الشراء لدى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإيرادات المحتملة والفائدة المتوقعة من الأسعار التنافسية. وإلى جانب ذلك، يُصمم الطرفان العديد من الحلول المصرفية بالاعتماد على منصة تريدلينغ المتطورة والمُجهزة خصيصاً لتجاوز المعوقات التي تواجهها عمليات الشراء والبيع بين الشركات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: "نلتزم بدعم أفضل الممارسات من خلال الشراكات التعاونية البناءة وبما ينسجم مع مساعينا لتعزيز نمو الحلول المصرفية للأعمال لدى عملائنا. ويُمثل التعاون مع الإمارات الإسلامي خطوة رئيسية نحو تحقيق فهم أفضل لاحتياجات عملائنا وتزويدهم بأجود الخدمات، فضلاً عن تقديم العروض الخدمية المتميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.“

ومن جانبه، قال فريد المُلّا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي: "نتطلع لاتخاذ الخطوة المناسبة التالية في دعم القطاع، لا سيما في ضوء مواصلتنا لدعم الابتكار وتطوير منظومة متكاملة من حلول القيمة المضافة لمختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُتيح لنا الشراكة مع تريدلينغ إمكانية الربط بين عملائنا والبائعين والمشترين في دولة الإمارات وخارجها، فضلاً عن تقديم الأسعار التنافسية للشركات الصغيرة. كما تمنحنا الإمكانات الرقمية لمنصة تريدلينغ فهماً أفضل لتطوير الحلول المخصصة لتلبية احتياجات الشركات المحلية التي تتطلع لتقديم قيمة مميزة.“

وتفخر تريدلينغ بالدور الأساسي الذي تلعبه في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وتتولّى نخبة من خبراء تأسيس الشركات التقنية الناشئة قيادة منصة تريدلنغ، بما يضمن إجراء عمليات تجارية سلسة وموثوقة، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات اللوجستية والحلول المالية. وتتيح المنصة للموردين في جميع أنحاء العالم إمكانية التواصل مع المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستفيد من التقنيات المتطورة لتحسين سلسلة التوريد وتوفير القيمة الاقتصادية والحد من المخاطر.

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حول الإمارات الإسلامي:

تأسس المصرف عام 2004 بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يُقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصممة للأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة، ما يجعله الخيار الأمثل للباحثين عن التميز في إدارة مواردهم المالية. ونرى في عملاء المصرف شركاء نعمل معهم يداً بيد لضمان تقديم أفضل النتائج التي تعود بالفائدة عليهم وعلى المصرف على حد سواء. ونستخدم أدوات التمويل الإسلامي، مثل المرابحة والإجارة وغيرها، لتقديم الخدمات الأنسب لعملائنا، سواءً الأفراد الراغبين بالادخار أو المؤسسات الكبرى الباحثة عن الشراكات طويلة الأجل.

وتعكس علامتنا منهجية الابتكار الداعمة لالتزامنا بتقديم أفضل الحلول المالية في السوق.

لمحة عن منصة تريدلنغ:

تُعد تريدلنغ منظومة قوية للتجارة بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال سوقها الإلكتروني وبعض المنصات الأخرى مثل إي دكان وتريدلنغ برو وتريدلنغ كوموديتيز لتصل إلى مختلف فئات العملاء. وتعمل الشركة انطلاقاً من الإيمان بأهمية التجارة الإلكترونية في صياغة مستقبل القطاع، وتحرص منذ الآن على المشاركة في هذه العملية من خلال تطوير منظومة رقمية شاملة سهلة الاستخدام ومصممة بدقة تمنح مستخدمي المنصة خدمات مبتكرة تواكب احتياجاتهم بطريقة غير مسبوقة وتقديم الخدمات اللوجستية والحلول المالية. وتتيح المنصة للموردين في جميع أنحاء العالم إمكانية التواصل مع المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستفيد من التقنيات المتطورة لتحسين سلسلة التوريد وتوفير القيمة الاقتصادية والحد من المخاطر. وبفضل قدرتها على تمكين المشترين من العثور على المنتجات والمواد المناسبة، إلى جانب التواصل مع الموردين الجدد والمشترين في منطقة الشرق الأوسط؛ تساعد تريدلنغ على إنجاز عمليات التفاوض حول الأسعار وتقديم خدمات متكاملة لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات.

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