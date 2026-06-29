الرياض، المملكة العربية السعودية، ، : أعلنت شركة تريجرز للاستشارات الاستراتيجية، الذراع الاستراتيجي للاتصال التابع لمجموعة كنوز الخليج، عن انطلاقها في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعزز حضور الشركة على مستوى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية. ويأتي هذا التوسع ليرسّخ قدرة الشركة على دعم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في التعامل مع مشهد اتصالي إقليمي يزداد تعقيداً.

ومن العاصمة السعودية الرياض، ستقدّم "تريجرز للاستشارات الاستراتيجية"، استشارات اتصال متكاملة تشمل إدارة استراتيجيات التواصل المؤسسي، والسمعة، والعلاقات الإعلامية، وإدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة، مع تركيز واضح على استراتيجيات الاتصال في الأزمات كركيزة أساسية من عروضها في السوق السعودي.

وفي ظل تسارع وتطور البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، صُممت ممارسة إدارة أزمات التواصل لدى الشركة لمساعدة العملاء على الاستعداد للمخاطر السمعية والتعامل معها والتعافي منها. وتشمل خدمات الاتصال في الأزمات لدى الشركة ما يلي:

أطر الاستعداد للأزمات وتخطيط السيناريوهات بحسب طبيعة المخاطر القطاعية.

إدارة العلاقات الإعلامية وأصحاب المصلحة بشكل سريع خلال الحوادث الفعلية.

تأهيل المتحدثين والقيادات التنفيذية، بما في ذلك تمارين المحاكاة.

استعادة السمعة وإعادة بناء السردية بعد انتهاء الأزمة.

ويأتي إطلاق "تريجرز للاستشارات الاستراتيجية"، مواكبةً لتحرك السوق السعودي بوتيرة تتطلب شركاء في الاتصال المؤسسي، قادرين على تقديم التفكير الاستراتيجي والتحرك الديناميكي بما يسهم في مساعدة العملاء على حماية سمعتهم قبل لحظات الضغط أو الأزمات وخلالها وبعدها، مع فهم عميق ومتجذر للسوق المحلي.

كما يأتي هذا الإطلاق استكمالاً لحضور مجموعة كنوز الخليج الراسخ في التوسع، بما يعزز موقعها كمجموعة استشارية تعمل في ثلاثة أسواق رئيسية وتستند إلى فهم عميق للثقافة وممارسات الأعمال الخليجية. وستعمل "تريجرز للاستشارات الاستراتيجية" لتقديم باقة أشمل من خدمات الاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة والاستشارات لعملائها في المملكة العربية السعودية.

الجدير ذكره أنه بالإمكان التواصل مع "تريجرز للاستشارات الاستراتيجية"، وبناء شراكات أو لطرح الأعمال في المملكة العربية السعودية في مجالات استراتيجيات التواصل المؤسسي، وإدارة الأزمات، وسمعة الشركات من خلال البريد الإلكتروني:

newbusiness@gcctreasures.com

أو التواصل معنا من خلال رقم الجوال: 00966582011517

الموقع الإلكتروني: gcctreasures.com

تريجرز للاستشارات الاستراتيجية

تريجرز للاستشارات الاستراتيجية هي ذراع الاتصال الاستراتيجي التابعة لمجموعة كنوز الخليج، وهي مجموعة متخصصة في العلاقات العامة والاتصال تعمل في المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والصين. وتقدّم الشركة الاستشارات للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في مجالات استراتيجيات التواصل المؤسسي، وإدارة السمعة، والعلاقات الإعلامية، واستراتيجيات الاتصال في الأزمات.

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