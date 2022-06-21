· تعاون شركة "تريبال كريديت" العالمية للحلول المالية، مع دار المراجعة الشرعية لتقديم خدمات وحلول مالية متوافقة بالكامل مع الضوابط والمعايير الشرعية

دبي: من عالمية مالية حلول شركة وهي ،" كريديت تريبال" شركة أعلنت منطقة السيليكون وادي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تعاونها مع دار المراجعة الشرعية المتخصصة في استشارات القطاع المالي الإسلامي، في خطوة جديدة لدعم نمو المستمر في الأسواق الإقليمية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والامتثال للضوابط والمعايير الشرعية عند تقديم جميع الخدمات المبتكرة التي توفرها "تريبال" العالمية" في المنطقة.

وتشكل الشراكة الجديدة بين "تريبال كريديت" والدار المتخصصة في خدمات التدقيق الشرعي، والتي تتخذ من مجلس التعاون الخليجي مقراً لها، خطوة مهمة تضع شركة "تريبال" كواحدة من أوائل الشركات المستقلة والمتخصصة في تقديم حلول بطاقات الائتمان وإدارة المصاريف، بهدف تقديم خدمات ومنتجات مالية متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر دار المراجعة الشرعية واحدة من أهم الشركات المتخصصة التي نجحت على مدار 17 عاماً في تقديم حلولاً استشارية شرعية شاملة عززت من نمو الاعمال في المنطقة، وتوفر الدار خدمات الرقابة الشرعية والتدقيق، وتتميز بسرعة إصدار شهادات اعتماد المنتجات، من أجل دعم احتياجات شركات التكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، وخدمات التأمين، والحلول المالية الرقمية، إلى جانب تقديم خدماتها لمنظمات وشركات إدارة الثروات.

وبهذه المناسبة أشار عمر شادي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "تريبال كريديت" العالمية، بأن الشراكة مع دار المراجعة الشرعية ستساهم في تقليل النفقات العامة المرتبطة بالتوافق مع الضوابط الشرعية، لإن هذا النهج يساعد العملاء على إدارة وتركيز جميع متطلبات الالتزام بالضوابط الشرعية، وأضاف: " نتوقع تعزيز إمكانات الشركات والمستثمرين بشكل قوي وفعال في المرحلة المقبلة من خلال هذه الشراكة، وذلك من خلال خبراتنا القوية والفعالية في تقديم الحلول المالية المبتكرة، ومساهمتنا في تأسيس نظام مالي وسوق تمويل مستدام للشركات الناشئة والشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم".

وتساهم الشراكة الجديدة، على تعزيز حجم أعمال شركة "تريبال كريديت" وشبكة خدماتها، بالإضافة إلى إدارة النظام المالي الإسلامي لمنتجاتها بشكل استراتيجي يساهم في التكيف السريع مع احتياجات الأعمال التي تشهد تغيراً وتطوراً متسارعاً، وتقديم حلول مبتكرة تتسم بالمرونة لكافة خدماتها التمويلية وبطاقات الائتمان للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، أو الشركات الناشئة في المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد دوين غود، الرئيس والشريك المؤسس لشركة "تريبال كريديت" بأن خبرة دار المراجعة الشرعية في الأسواق المالية الإسلامية، والفهم العميق لحاجات الأسواق لخدمات الائتمان وإدارة المصروفات وتقديمها بطريقة مبتكرة، ستُمكن شركة "تريبال كريديت" من تطوير حلول تمويل تتسم بالفعالية والكفاءة وتتوافق في الوقت نفسه مع الضوابط والمعايير الشرعية بشكل كامل، والتي ستساهم بدورها في تزويد الشركات الناشئة بالمزيد من المرونة والقدرة في التحكم بالموارد المالية ".

وبمناسبة توقيع الشراكة الجديدة، صرح السيد ياسر سعود دهلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، بقوله: "ننظر إلى حجم نمو الأعمال في المنطقة ونحن كلنا ثقة بقدرتنا على مساعدة شركائنا في تحقيق الامتثال للضوابط والمعايير الشرعية في كافة منتجاتهم والحلول الاستثمارية التي يقدمونها. وفي الوقت الحالي؛ تحقق شهادتنا وخدماتنا المزيد من النجاحات في دعم النمو المستمر للشركات وشركائنا من خلال وضع كافة خبراتنا وخدماتنا تحت مظلة واحدة".

وأضاف قائلاً: " نحن سعداء بتعاوننا مع شركة "تريبال كريديت" العالمية في خطوة تساهم في نمو الأعمال على مستوى المنطقة، وسنعمل على تقديم أفضل الخبرات وتوفير نخبة من الاختصاصين لضمان امتثال كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للضوابط والمعايير الشرعية".

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