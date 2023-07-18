الإمارات العربية المتحدة ، دبي: أعلنت شركة إعمار العقارية ش.م.ع، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، عن ترقية تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وموديز، وإس أند بي غلوبال، ما يعكس أداءها المالي القوي واستمرار تحسّن نسب الدين.

وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف بترقية التصنيف الائتماني لشركة إعمار العقارية إلى BBB منBBB- ، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. بدورها قامت موديز بترقية تصنيف شركة إعمار العقارية ش.م.ع على المدى الطويل إلى Baa2 من Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرّة. وكذلك فعلت إس أند بي غلوبال التي قامت بدورها بترقية إعمار العقارية إلى تصنيف BBB من BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرّة، ما يعكس الثقة في الاستقرار المالي لشركة إعمار وفرصها المستقبلية.

وتعكس النتائج القوية للربع الأول من عام 2023 تلك الترقيات، إذ سجّلت إعمار مبيعات عقارية للمجموعة بلغت 9.2 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول بزيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وارتفع حجم المبيعات العقارية المتراكمة إلى 55.7 مليار درهم إماراتي (15.2 مليار دولار أمريكي) ما سوف ينعكس كنموّ في الإيرادات المستقبلية. هذا وقد ارتفعت الإيرادات المتكرّرة بنسبة 11٪ في الربع الأول من عام 2023 بدعم من زيادة مبيعات المستأجرين وانتعاش النشاط السياحي.

ونتجت عن الأداء المميّز الذي حقّقته الشركة في الربع الأول من عام 2023 زيادة بنسبة 26٪ في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك، وزيادة بنسبة 43٪ في صافي الربح مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ما يبرز التفوق التشغيلي للشركة والأداء الناجح لمبيعات العقارات. كما أعلنت شركة إعمار عن توزيعات أرباح بقيمة 2.2 مليار درهم تمّ دفعها، في دلالة واضحة على التزامها بحقوق المساهمين وتوفير القيمة لهم.

وبشكل عام، تؤكّد هذه الترقيات في التصنيف الائتماني والنتائج القوية للربع الأول من عام 2023 على التدفّق النقدي القوي لشركة إعمار العقارية وانخفاض حجم الديون، والأداء التشغيلي المميّز في جميع قطاعات الأعمال التي تضطلع بها الشركة، ما يشير بدوره إلى نتائج مستقبلية قوية.

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نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 94,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و37 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 8,134 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 37 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة إداء في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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