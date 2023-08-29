المنامة، البحرين :أعلن فينشر كابيتال بنك، المرخص له كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي، عن التخارج بنجاح من استثماره في شركة تطوير مشروع العالم، حيث كان البنك وشركاؤه يملكون قطعة أرض على مساحة 900,000 قدم مربع في "جزر العالم"، المجتمع السكني والترفيهي الراقي الواقع قبالة ساحل دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد علق الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك على التخارج من استثمار جزر العالم بالقول: “يسعدنا الإعلان عن التخارج بنجاح من هذا الاستثمار المتميز، وذلك بعد حالة الانتعاش التي شهدتها أسواق العقار في دولة الإمارات بالرغم من التحديات التي واجهت هذا المشروع منذ البداية".

وجدير بالذكر أن شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب ("استيراد")، الشركة الاستثمارية الواقع مقرها في البحرين، قد استحوذت مؤخراً على فينشر كابيتال بنك. وتعد استيراد واحدة من أعرق الشركات الاستثمارية في المملكة، وقد تأسست عام 1973، وهي مدرجة في بورصة البحرين.

وأضاف الشيخ محمد: "على ضوء الصفقة التي تمت مع شركة استيراد، فإن فينشر كابيتال بنك قد أصبح تحت قيادة جديدة، ويتبنى الآن استراتيجية تخارج بديلة لمستثمريه، بما في ذلك خيار التحويل إلى صكوك البنك الدائمة التي أصدرها مؤخراً مضيفاً بأننا نشهد ردود فعل إيجابية من المستثمرين بشأن التحويل إلى الصكوك. من ناحية أخرى، فإنه من المتوقع أن يستكمل فينشر كابيتال بنك عملية الدمج مع شركة استيراد خلال الستة شهور القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز البنك المالي وعودته إلى مسار الربحية مرة أخرى.

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نبذة عن فينشر كابيتال بنك

يعد فينشر كابيتال بنك مزوداً رائداً لخدمات إدارة المنتجات الاستثمارية البديلة. ويقدم البنك خدماته للعملاء من الأفراد أصحاب الثروات وللشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من مقره الرئيسي في مملكة البحرين. تأسس البنك عام 2005 ونجح في توفير الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويدير محفظة متنوعة ومتنامية من الاستثمارات العالمية التي تمتد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا. فينشر كابيتال بنك مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي، ويتميز بقاعدة مساهمين راسخة، وفريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة، فضلا عن شبكة دولية واسعة النطاق من شركاء الاستثمار الموثوقين.

للاستفسارات الإعلامية

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

فين مارك كوميونكيشنس

info@finmarkcoms.com

فيكتوريا ماكفارلين

استشاري الاتصالات المؤسسية

فينشر كابيتال بنك ش.م.ب (م)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع جملة إسلامي

ص.ب 11755، المنامة، مملكة البحرين

www.VC-Bank.com