يعزز المشروع الجديد حضورها ضمن أبرز الأحياء السكنية في الإمارة



دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ترف، شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة الاستثمارية في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاق "تشيلو" مشروعها السكني الرابع في قرية جميرا الدائرية.

ويتميز تشيلو بتصاميمه المعمارية الخارجية والداخلية المتناسقة، التي تحقق تناغم فريد بين متطلبات المعيشة والعمل والترفيه. كما يضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات السكن التي تعكس أعلى معايير الفخامة العصرية، بدءاً من شقق استديو واسعة، وشقق تضم غرفة نوم أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى منازل البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم.

وتركز ترف على توفير أعلى معايير الجودة والراحة في مشاريعها الهادفة إلى التوازن بين المزايا العملية وجوانب الراحة، حيث يوفر مشروع ترف الجديد مساحات تتراوح من 430 إلى أكثر من 5,000 قدم مربع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "تشيلو هو مشروعنا الثاني في مدينة جميرا الدائرية، مما يعزز وجودنا في تلك المنطقة الحيوية بصفتنا أحد أبرز المطورين في دبي. ومع دخول ياس القابضة عامها الثاني في مجال العقارات، نؤكد على تفاؤلنا بالأداء المتميز لسوق العقارات في دبي، ونتطلع إلى الكشف عن المزيد من مشاريعنا الجديدة خلال عام 2024".

ويتميز المشروع بمرافقه المصممة لتلبية مختلف احتياجات السكان، حيث توفر المساحات الخارجية ملاذاً للراحة والاسترخاء، حيث تضم حوض سباحة، وحوض سباحة مخصص للأطفال، وقاعة سينما خارجية، وصالة رياضية خارجية، ومساحة هادئة للقراءة، ومساحة مخصصة لحفلات الشواء. كما يتضمن المشروع نادياً رياضياً داخلياً مزوداً بأحدث التجهيزات، وغرفة متعددة الأغراض لتلبية مختلف احتياجات السكان.

ومن جانبه، قال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لشركة ترف: "يتميز مشروع تشيلو بموقعه القريب من أبرز مراكز العمل والتسوق والترفيه. ويعد تشيلو بتوفير نمط حياة متكامل، وليس فقط تجربة معيشية، وذلك من خلال اتقان التفاصيل التي تفوق التوقعات".

ويتسم تشيلو بتصميمه الخارجي ذو واجهة ديناميكية استثنائية، وذلك بما يتماشى مع التوجهات المعمارية الحديثة، فضلاً عن تطبيقه أحدث حلول الإضاءة من تقنية LED التي تسهم في تقديم عروض ضوئية فريدة خلال الفترات المسائية. كما تعمل النوافذ العمودية على تعزيز مستويات التهوية والإضاءة الطبيعية، مما يدعم جهودنا لخفض استهلاك الكهرباء. وتتوفر مساحات مشتركة واسعة ومناطق مرتفعة ضمن المشروع لتوفر إمكانية وصول سلسة وهادئة إلى كافة مرافق المبنى، ما يسهم في تلبية احتياجات الحياة المعاصرة، مع التركيز على الحفاظ على راحة سكان المبنى خلال حياتهم اليومية.

ويتميز المشروع الرابع من ترف بموقعه الاستراتيجي القريب من حديقة حلفا، ومدرسة جيه إس إس العالمية وفندق فايف قرية جميرا، مما يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي مع سهولة الوصول إلى مختلف مناطق دبي عبر شارع الخيل وشارع حصة.

وتوفر ترف مستويات معيشة رفيعة المستوى من خلال العقارات المميزة التي تم تصميمها بعناية لتعكس كل تفاصيل الحياة الفاخرة.

وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة. وأطلقت الشركة منذ شهر فبراير الماضي مشروعها الأول "لوتشه" في نخلة جميرا، و"تيرازو ريزيدنسز" في قرية جميرا الدائرية، و"مجموعة تيرا جولف" في عقارات جميرا للجولف، فضلاً عن توقيعها شراكة حصرية مع كارل لاغرفيلد، دار الأزياء العالمية الشهيرة.

#بياناتشركات

-انتهى-