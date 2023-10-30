أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع دار الأزياء العالمية "كارل لاغرفيلد"، وذلك في مجال تصميم فلل فاخرة ضمن أحد مشاريع ترف في إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية سيكون مشروع الفلل السكنية الفاخرة، المقرر إطلاقه خلال الأشهر القادمة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم الذي يحمل اسم علامة "كارل لاغرفيلد". ففي العام 2021، أطلقت دار الأزياء وحدات سكنية فاخرة في ماربيا، إسبانيا تحمل توقيع العلامة التجارية، ثم أطلقت هذا العام فندق يضم وحدات سكنية تحمل اسم العلامة التجارية في ماليزيا.

يعد كارل لاغرفيلد من المواهب الإبداعية البارزة ذات الإنجازات الرائدة في عالم الموضة من خلال تصاميمه المبتكرة والأنيقة، على رأسها العلامة التجارية الخاصة به، وإسهاماته في دور الأزياء العالمية التي عمل معها، مثل شانيل، وفيندي. كما تميز لاغرفيلد بشغفه بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. وسيعكس مشروع الفلل السكنية رؤيته القائمة على الربط بين الحاضر والمستقبل.

وبالمناسبة قالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع هذه العلامة الرائدة عالمياً في مجال الأزياء. ستسهم هذه الشراكة في تعزيز جهود "ترف" الرامية إلى تقديم مشاريع سكنية ذات بصمة متفردة تعزز من تنافسيتها في القطاع العقاري في الإمارات، وهو ما ينسجم مع التزامنا بتقديم مشاريع عقارية استثنائية ذات جودة عالية تلبي مختلف الأذواق والمتطلبات". وأضافت لو بينج: "ستضيف العلامة التجارية لكارل لاغرفيلد لمسة أنيقة على تصميم مشروع الفلل السكنية، لتجذب الباحثين عن خيارات سكنية تجمع بين الفخامة والحياة العصرية".

ومن جانبه قال بيير باولو ريغي الرئيس التنفيذي لعلامة كارل لاغرفيلد: "لا تقتصر شراكتنا مع "ترف" على المساهمة في تقديم مشروع فلل سكنية فقط، فنحن نتطلع من خلال هذه الشراكة بين ترف وفريق كارل لاغرفيلد إلى وضع معايير جديدة استثنائية تعكس رؤية علامتنا التجارية لأساليب الحياة الفاخرة والمعاصرة في دبي، وذلك عبر المزج بين فنون التصاميم والعقارات لتقديم تجارب سكنية لا مثيل لها".

ويشار إلى أن المشاريع السكنية التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، شهدت مؤخراً ارتفاعاً في الطلب نتيجة زيادة عدد أصحاب الثروات العالية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية "جونز لانغ لاسال"، الأمر الذي يعكس ضرورة تطوير مشاريع بتوقيع العلامات التجارية الفاخرة لتلبية الطلب المتنامي.

وجدير بالذكر أن "ترف" الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، تعمل منذ تأسيسها في مطلع العام 2023، على تنفيذ مشاريع عقارية مميزة بمناطق حيوية في دبي وأبوظبي لتوفير تجارب معيشة فاخرة للسكان في الدولة.

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لمحة حول ترف:

تختص ترف في التطوير العقاري، وتهدف إلى تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وتعكس منهجية ترف بالتركيز على أدق التفاصيل مدى التزامها بتطوير مساحات عالية الجودة وقائمة على أسلوب الحياة، لتُلهم مجتمعاتها وعملاءها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وتندرج ترف تحت مظلة مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وينسجم إطلاق ترف مع جهود المجموعة لتنويع محفظتها ودعم خطط نموها إلى جانب وضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر الخاص بالسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها.

الموقع الإلكتروني: www.tarafholding.com

لمحة حول كارل لاغرفيلد

تتشارك دار كارل لاغرفيلد رؤية مؤسسها، كارل لاغرفيلد، التي تجمع بين الحاضر والمستقبل. وتحتفي العلامة التجارية بإرثه العريق، وحسه الإبداعي والفني.

تتميز مجموعة العلامة التجارية بطابعها الكلاسيكي المستوحى من الطراز الباريسي وأسلوب الروك الأنيق، وتشمل الملابس الجاهزة للنساء والرجال والأطفال، بالإضافة إلى "كارل لاغرفيلد جينز" والحقائب، والسلع الجلدية الصغيرة، والأحذية، والعطور والنظارات. كما تشمل الفئات الإضافية مجموعة أثاث "كارل لاغرفيلد ميزون" ومشاريع الضيافة العالمية. ويقود الرؤية الإبداعية للدار مدير التصميم هون كيم؛ إلى جانب سفير العلامة التجارية سيباستيان جوندو، وسفيرة الاستدامة أمبر فاليتا، وغيرهم.

تتواصل علامة كارل لاغرفيلد مع المستهلكين في أكثر من 200 متجر حول العالم، بما في ذلك الشركاء الرئيسيين في التجزئة والامتياز، ولديها فروع رئيسة في باريس ولندن وميونيخ ودبي وشنغهاي. إلى جانب حضورها القوي في العالم الرقمي على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وفي عام 2019، انضمت علامة كارل لاغرفيلد إلى "Fashion Pact"، وهي مبادرة عالمية للاستدامة تسعى إلى تعزيز مساهمة قطاع الموضة الأزياء في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، لاسيما في المجالات التي تعنى بالمناخ والتنوع البيولوجي، وحماية المحيطات.

الموقع الإلكتروني: KARL.com

لمحة حول ياس القابضة

تُعد ياس القابضة شركة استثمارات مرموقة تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتمتلك محفظة أعمال متنوعة مع 50 شركة فرعية ضمن قطاعات مختلفة، حيث تنشط في عدة قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والمأكولات والتكنولوجيا والتعليم والتطوير العقاري والطيران. ويسهم التزام المجموعة في توفير منتجات وخدمات عالية القيمة والجودة في تعزيز نطاق انتشار خدماتها. وتتوزع شركات ياس القابضة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

الموقع الإلكتروني: / https://yasholding.ae