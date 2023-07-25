تجربة سكنية متكاملة بتصاميم عصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، مشروعها العقاري الثاني "تيرازو ريزيدنسز" في قرية جميرا الدائرية (جي في سي).

ويمتاز المشروع الجديد بموقعه المتميز وتصاميمه العصرية ومساحاته الواسعة، حيث تضم وحداته السكنية المتنوعة شرفات واسعة، وحوض سباحة متماهي مع الأفق، وواجهات زجاجية وإطلالات بانورامية خلابة مستوحاة من تصاميم المبنى، لتمّكن السكان من الاستمتاع بأشعة الشمس والإضاءة الطبيعية، حيث يطل المشروع على حديقة عامة التي تمتاز بطبيعتها الخضراء وتنوع أشجارها، ليحظى السكان بإقامة مميزة وإطلالات فريدة.

وبهذا الصدد قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة ياس القابضة: "يأتي إطلاق تيرازو ريزيدنسز الجديد بما ينسجم مع رؤيتنا لتوفير مشاريع عقارية متكاملة تلبي مختلف الأذواق، وبصفتنا شركة إماراتية محلية نعمل على تطوير مشاريعنا المتنوعة تلبي متطلبات السكان وفق أفضل المعايير والمستويات وبجودة عالية لضمان توفير تجارب معيشة فاخرة للسكان وتقديم خيارات استثمارية تناسب الجميع وتنسجم مع الحياة العصرية في الدولة".

ومن جانبه قال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لشركة ترف: "نتطلع من خلال تيرازو ديزينسز إلى توفير تجارب سكنية فاخرة وعصرية، إذ يتميز المشروع والذي يوفر مساحات مناسبة للجميع بإطلالاته الخضراء الخلابة وبموقعه المميز وبتصميمه الحديث، ليقدم للسكان تجربة سكنية مستوحاة من الطبيعة ذات معايراً جديدة للحياة العصرية".

ويتكون المشروع من مبنيين يضمان وحدات سكنية متنوعة تتراوح بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتشكل المساحات الخضراء نحو 60% من المشروع، ويضم "تيرازو" العديد من المرافق الترفيهية الخارجية تشمل صالة رياضية، وقاعة سينما، وصالة يوغا، ومساحات مخصصة للشواء، وصالة مخصصة لألعاب الأطفال. كما يتميز التصميم الداخلي للمشروع بديكورات ذات جودة عالية مستوحاة من الألوان الطبيعية ومصممة من رخام "التيرازو".

يقع مشروع "تيرازو" في قرية جميرا الدائرية – دبي، التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي، ويسهل من خلاله الوصول إلى الطرق السريعة الرئيسية، كشارع الخيل، وشارع حصة وشارع محمد بن زايد، ويبعد المشروع مسافة 10 دقائق بالسيارة عن الأماكن الترفيهية والمعالم الرئيسية في دبي مثل ملاعب الغولف ونخلة جميرا وجزيرة بلوواترز. وتوفر قرية جميرا الدائرية مرافق متنوعة ومتكاملة للسكان تشمل حدائق ومدارس ومطاعم ومركز تسوق.

تعمل ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، على تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات لتعيد التعريف بالحياة العصرية عالية الجودة. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وأطلقت الشركة في شهر فبراير مشروعها الأول "لوتشه" في نخلة جميرا، ويعد لوتشه تحفة معمارية مستوحاة من تموجات البحر المتلألئ وخطوط الرمال البيضاء.

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