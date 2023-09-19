أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن وضع حجر الأساس لمشروع "لوتشه" العقاري، المشروع السكني الفاخر الذي يقع في نخلة جميرا في إمارة دبي.

ويمثل وضع حجر الأساس الانطلاقة الرسمية لمرحلة البناء والإنشاء في موقع المشروع، إذ اختارت "ترف" في إطار عمليات تطويرها للمشروع كل من؛ شركة الهندسة المعماريّة "إم زد أركيتكتس MZ Architects" الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، وشركة الإنشاءات "أساسات الظفرة ايه بي سي سي للأساسات و المقاولات البحرية ذ.م.م "، حيث بدأت الأخيرة في تحضير عمليات البناء منذ شهر أغسطس الماضي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يمثل مشروع لوتشه فرصة قيمة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي في مجال المشاريع السكنية الفاخرة. ومن خلال النهج المتميز الذي تتبناه ترف، نؤكد على التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات العقارية المميزة والمتنوعة. ومع بدء عمليات البناء في مشروع لوتشه، نشهد تنفيذ رؤيتنا على أرض الواقع لتوفير تجربة سكنية فريدة ترتقي إلى أعلى مستويات الراحة والرفاهية والخصوصية".

ومن جانبه قال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لشركة ترف: "يسعدنا بدء العمليات الإنشائية في لوتشه، أولى مشاريعنا المميزة، لتمضي ترف قدماً في تعزيز التزامها في تطوير مستقبل الحياة الحضرية من خلال إرساء معايير جديدة في مجال العقارات السكنية، التي نحققها من خلال التعاون مع شركاء رائدين لتنفيذ لوتشه الذي يوفر تجربة سكنية تلبي أعلى معايير الراحة والخصوصية".

ويضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات الوحدات السكنية الفسيحة والفاخرة، والتي صُممت جميعها لتوفير أقصى درجات الراحة والرُقي. وتتميز كل وحدة سكنية بمرافق حديثة وتصميمات داخلية عصرية وإطلالات بانورامية على الواجهة البحرية، والتي ستوفر لقاطنيها أسلوب حياة فريد في قلب نخلة جميرا.

ويوفر لوتشه أيضاً لساكنيه إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص ومرافق حصرية للراحة والترفيه، وخيارات متنوعة تضم شقق فسيحة من غرفتين و3 و4 غرف نوم مع إطلالات بانورامية على البحر، إضافة إلى شقق دوبلكس وبنتهاوس فاخرة. ويتميز المشروع بتصميمه المستوحى من الطبيعة والشاطئ والمنحنيات الرملية الساحرة، حيث يستمد المشروع مفهومه التصميمي من جمال الصحراء والمناظر البحرية في دبي.

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