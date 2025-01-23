أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترف، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ياس القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن وضع حجر الأساس لمشروع "دبليو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة المارية، أول مشروع سكني يحمل اسم علامة "دبليو للفنادق" الشهيرة في أبوظبي، والذي يمثل إنجازاً هاماً على صعيد التعاون القائم بين ترف وشركة ماريوت إنترناشيونال.

ويشكل المشروع الجديد إضافة مميزة إلى سوق العقارات في أبوظبي، فهو يجمع بين التصاميم العصرية المبتكرة وخدمات الضيافة الفاخرة. ومع بداية عمليات الإنشاء في ديسمبر الماضي، وقعت ترف اتفاقية مع شركة إن إس سي سي إنترناشيونال المحدودة لتتولى أعمال المقاولات في المشروع.

ويتميز مشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي بموقعه الاستراتيجي على جزيرة المارية، المركز المالي وإحدى أهم المناطق في الإمارة والوجهة الجديدة البارزة في سوق العقارات العالمية. ويرسي المشروع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخرة على مستوى المنطقة، فهو يتضمن تصميمات داخلية حديثة ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب خدمات الكونسيرج على مدار الساعة التي تتميز بها فنادق دبليو، مما يتيح للسكان الاستمتاع بمستويات فخامة غير مسبوقة.

وبهذا الصدد، قالت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يشكل وضع حجر الأساس لمشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي في جزيرة المارية خطوة هامة في مسيرتنا الرامية إلى رسم ملامح جديدة لأسلوب الحياة الفاخرة في دولة الإمارات. ويسهم المشروع في تعزيز محفظتنا الواسعة من المشاريع الفاخرة، كما يؤكد التزامنا بمواصلة النمو ووضع معايير جديدة لسوق العقارات الفاخرة. ونثق أن المشروع سيوفر قيمة غير مسبوقة لقطاع العقارات المزدهر في إمارة أبوظبي، لا سيما من خلال تعاوننا مع ماريوت إنترناشيونال، شركة خدمات الضيافة الرائدة على مستوى القطاع والمشهورة عالمياً".

من جانبه، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ماريوت إنترناشيونال: "يعكس إطلاق مشروع دبليو ريزدنسز أبوظبي في جزيرة المارية التزامنا بتقديم أفضل خيارات نمط الحياة الفاخر في الوجهات العالمية البارزة. ونسعى من خلال التعاون مع ترف إلى نقل التصاميم الفريدة والمبتكرة والحيوية لعلامة دبليو للفنادق إلى إمارة أبوظبي، لتوفير تجربة أسلوب حياة ترسي معايير جديدة للعقارات السكنية. ويعزز هذا المشروع المكانة المميزة لجزيرة المارية، كما يمنح السكان مزيجاً استثنائياً من الفخامة والابتكار والخدمات المخصصة".

ومنذ إطلاقها في يناير 2023، ركزت شركة ترف على قطاع العقارات الفاخرة في مشاريعها، ولديها عدة مشاريع في طور التنفيذ ضمن المناطق الأكثر طلباً في إمارتي دبي وأبوظبي. ويعكس إطلاق مشروع دبليو ريزدنسز أبوظبي في جزيرة المارية رؤية الشركة المتمثلة في إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية والارتقاء بمعايير العقارات الفاخرة إلى آفاق غير مسبوقة.

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