ثالث مشاريع الشركة في عقارات جميرا للجولف لتلبية الطلب المتنامي على العقارات العصرية والفخمة في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "ترف"، شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة الاستثمارية في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروعها الأحدث "تيرا جولف كوليكشن". يتضمن المشروع الجديد مجموعة من الفلل السكنية الفاخرة في قلب عقارات جميرا للجولف، وهي إحدى أكثر المجتمعات السكنية رواجًا في دبي.

ومن خلال مشروعها الثالث، ترسي ترف معاييراً استثنائية للمعيشة من خلال فلل ومنازل تاون هاوس فاخرة تجمع بين التصاميم المعاصرة، والتخطيط الفعّال مع إطلالة خلابة على ملاعب الجولف.

تضم "تيرا جولف كوليكشن" 84 وحدة سكنية متماثلة، تتنوع بين فلل ومنازل تاون هاوس مؤلفة من ست غرف نوم، يحظى معظمها بإطلالة خلابة على ملاعب الجولف والمساحات الخضراء الشاسعة. ويضفي ذلك نوعًا من التناغم مع الطبيعة على امتداد المجتمع بأكمله.

توفر فلل ومنازل تاون هاوس "تيرا جولف كوليكشن" أقصى معايير الأناقة والتميز والخصوصية في تصاميمها المعمارية الداخلية والخارجية، في ظل التزام "ترف" بتوفير مستوى استثنائي من الفخامة المعاصرة للمعيشة في دولة الإمارات.

وخلال حفل الإطلاق، صرحت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "تقدم تيرا جولف كوليكشن فهمًا استثنائيًا لنمط الحياة العصري في إحدى أكثر المناطق طلبًا في دبي. ويؤكد اختيارنا لموقع المشروع التزامنا بتوفير تجربة هادئة تضمن أسلوبًا فريدًا للمعيشة للباحثين عن خيارات ملهمة لأفضل تجربة حياة".

ويمكن لسكان تيرا جولف كوليكشن الوصول إلى مرافق المجتمع الرئيسي في عقارات جميرا للجولف، والتي تشمل مركزي تسوق ونادي مجتمعي يضم أحواض سباحة ونادي رياضي وملاعب تنس وبادل، ومجموعة من أفخر المطاعم والمقاهي. كما تحتضن عقارات جميرا للجولف ملعبي جولف تستضيف فيها بطولات عالمية، بالإضافة إلى معهد أداء الجولة الأوروبية للجولف.

ومن جانبه، قال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لشركة ترف: "تشكل تيرا جولف كوليكشن ملاذاً فاخراً وطبيعياً يتيح لسكانه الاسترخاء والاستمتاع بتجارب التسوق والمرافق الترفيهية المتطورة. وهو الخيار الأمثل لكل من الراغبين ببيئة معيشة مصممة بعناية، والمستثمرين الراغبين عن فرص ذات قيمة مضمونة في أحدث الوجهات تميزاً في دبي".

وتمتاز عقارات جميرا للجولف بموقع استراتيجي بالقرب من عدد من المدارس ومركز سيتي سنتر معيصم التجاري، ووجود الطرق السريعة التي تصل المجتمع بسهولة مع كل من مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي ودبي مارينا وأحياء الأعمال مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.

وتوفر ترف معايير عالية الجودة من خلال مشاريعها المميزة، التي تم تصميمها بعناية لتجسد كل تفاصيل الحياة الفاخرة. وأطلقت الشركة خلال العام الجاري مشروعها الأول "لوتشه" في نخلة جميرا، و"تيرازو ريزيدنسز" في قرية جميرا الدائرية، ووقعت شراكة حصرية مع كارل لاجرفيلد، دار الأزياء العالمية الشهيرة.

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لمحة حول ترف:

تختص ترف في التطوير العقاري، وتهدف إلى تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وتعكس منهجية ترف بالتركيز على أدق التفاصيل مدى التزامها بتطوير مساحات عالية الجودة وقائمة على أسلوب الحياة، لتُلهم مجتمعاتها وعملاءها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وتندرج ترف تحت مظلة مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وينسجم إطلاق ترف مع جهود المجموعة لتنويع محفظتها ودعم خطط نموها إلى جانب وضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر الخاص بالسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها.

الموقع الإلكتروني: www.tarafholding.com

لمحة حول ياس القابضة

تُعد ياس القابضة شركة استثمارات مرموقة تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتمتلك محفظة أعمال متنوعة مع 50 شركة فرعية ضمن قطاعات مختلفة، حيث تنشط في عدة قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والمأكولات والتكنولوجيا والتعليم والتطوير العقاري والطيران. ويسهم التزام المجموعة في توفير منتجات وخدمات عالية القيمة والجودة في تعزيز نطاق انتشار خدماتها. وتتوزع شركات ياس القابضة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

الموقع الإلكتروني: / https://yasholding.ae

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فور كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: YasHolding@fourcommunications.com

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مدير التواصل والعلاقات العامة

ياس القابضة

البريد الإلكتروني: rana.aboualalla@yasholding.ae