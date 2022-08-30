شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة بنسبة 10٪ من الربع الأول إلى النصف الثاني من عام 2022.

دبي/القاهرة/الرياض - وفق قواعد البيانات الداخلية لشركة "ترايبال"، وهي شركة تقدم حلولاً مالية رقمية شاملة، فإن التحويلات الدولية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسداد مدفوعات الموردين، وشراء المعدات والمواد الخام، وخدمات الشركات قد ازدادت بنسبة 10% من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام 2022.

ويعتبر توسيع نطاق الأعمال الدولية أحد أكثر الفرص جاذبية للتوسع لأنه يفتح آفاقاً تجارية في أسواق جديدة.

في العام 2020، كانت الهند والصين والمملكة العربية السعودية واليابان والعراق أسواق التصدير الرئيسية للإمارات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي. وفي العام 2020، قامت المملكة العربية السعودية بتصدير منتجاتها بشكل أساسي إلى الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، فيما كانت الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيطاليا أكبر أسواق التصدير لمصر في عام 2020.

لذلك، تحتاج الشركات الوطنية إلى بدائل مستدامة اقتصادياً لإجراء مدفوعات دولية آمنة وفعالة.

وقد أصبحت الحاجة المتزايدة للوصول بسهولة إلى أسواق التصدير أكثر أهمية مع نمو التجارة الإلكترونية خلال جائحة كورونا، والنمو القوي المتوقع للتجارة الإلكترونية - مع توقع ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 50 مليار دولار في عام 2022، وفق تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 لشركة CNNB Solutions ، والروابط التجارية القوية بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً للبنك الدولي، سيتطلب النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا زيادة في التجارة داخل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي ما بينها. ومن المهم أن تكون الشركات قادرة على الوصول إلى العملاء في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، لا تزال الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية التي تسمح لها بالمشاركة في التجارة الدولية، علماً أن هذه الشركات في مراحل مختلفة من التطور.

وصرحت أميرة فاضل، المدير العام لشركة "تريبال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلةً: "مع عودة العمليات التجارية إلى طبيعتها، نتوقع أن تؤدي التطورات في السوق إلى زيادة نمو الإيرادات في عام 2022".

"توفر التجارة الدولية فرص نمو جديدة للشركات، ولذلك علينا إيجاد السبل لتحسين مشاركتها في الاقتصاد العالمي، وتسهيل وصولها، وتزويدها بالدعم اللازم. ولا بدّ من توفير حلول دفع مرنة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام للشركات، بحيث تلبي احتياجاتها من خيارات الائتمان وقابلية التوسع والمرونة".

لقد غيّرت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التحويلات الدولية للشركات. ومع أداة Tribal Pay للتحويل مثلاً، تستطيع الشركات ذات الحد الإئتماني النشط، تحويل الأموال من دون تكبد أي رسوم لتسديد فواتير الموردين الدوليين.

وأضافت فاضل: “يمكن لمنصة "ترايبال" لإدارة النفقات الرقمية ,تتبع النفقات في الوقت الفعلي، وتسهيل عمليات الدفع بشكل عام. هكذا، بات باستطاعة الشركات التي تعتبر التجارة العالمية بمثابة الخطوة التالية لنموها أن تجعل التحويلات الدولية أكثر فعالية وأماناً وفي متناول الجميع بفضل التكنولوجيا المبتكرة ".

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