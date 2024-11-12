الشراكة الجديدة تتيح للعملاء الوصول إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 100 مكتب حول العالم

لندن، المملكة المتحدة: أعلنت "تراكس"، أكبر شبكة اتصال مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و"أكورديانس" Accordience، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الاتصال الإستراتيجي والتي تضمّ تحت مظلّتها خمس وكالات هي: "جريلينج" Grayling، و"سيتي جايت دو روجرسون" Citigate Dewe Rogerson، و"سيركل" Cirkle، و"ريد كونسلتنسي" Red Consultancy، و"موفمنت" movement، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية عالمية تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج اتصالية متكاملة تستند إلى عقود من الخبرة والتميّز في إدارة الاتصال والسمعة المؤسسية، وذلك عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 100 مكتب حول العالم.

وتعكس هذه الشراكة الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد من قبل الشركات والمؤسسات على خدمات وحلول الاتصال المؤسسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بقيادة فريق عمل موحد يتمتع بخبرات واسعة. وتتيح هذه الشراكة الفريدة، من خلال الانتشار الواسع لـ "تراكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقدرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة "أكورديانس"، إمكانية الوصول الفعّال إلى الجماهير المستهدفة في مختلف الدول، مع ضمان توجيه الرسائل الاتصالية المؤثرة بما يتماشى مع التوجهات والرؤى المحلية والثقافية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال محمد بن عايد العايد، الرئيس التنفيذي لشبكة "تراكس": "إن صناعة الاتصال المؤسسي تمثل نقطة تحول محورها الإبداع، وقد لعبت "تراكس" دوراً ريادياً في تعزيز هذا التحول وتطوير هذه الصناعة على مدى 27 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع سعي الشركات الكبرى لتوسيع نطاق أعمالها عالمياً، أصبحت أهمية صناعة الاتصال المؤسسي في بناء وإدارة السمعة وإيصال الرسائل المؤثرة بالغة أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف العايد: "شراكتنا مع مجموعة "أكورديانس" ليست مجرد تعاون تجاري، بل هي التزام إستراتيجي يتيح لنا تقديم قيمة مضافة لعملائنا، ويسهم في تطوير فرق العمل لدينا، ويدعم مسيرة الابتكار في قطاع الاتصال المؤسسي على الصعيد العالمي. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستمكننا من توفير برامج وحلول اتصالية متكاملة تستهدف مختلف الأطراف المعنية في بلدان متعددة، بما يضمن تحقيق نجاحات ملموسة في بيئة الأعمال التنافسية".

من جانبها، قالت سارة سكولفيلد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكورديانس": "بما أننا نعيش في عالم مترابط يعمل بوتيرة متسارعة، تحتاج الشركات والمؤسسات إلى شركاء اتصال يمتلكون رؤى عالمية وقدرة على التنفيذ محلياً. وشراكتنا مع "تراكس" تتيح لنا تقديم خدمات اتصالية متكاملة تلبّي احتياجات المؤسسات للحفاظ على اتساق علاماتها التجارية عالمياً، مع مراعاة المتغيرات المحلية في كل سوق. ومن خلال استثمار قدرات مجموعة "أكورديانس" العالمية وخبراتها المتنوّعة، وانتشار شبكة "تراكس" الواسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نبني شراكةً قويةً تُمكِّن عملاءنا من العمل بثقة ومنهجية مستدامة في مختلف الأسواق العالمية. كما سنقدم لهم نهجاً فريداً ومتكاملاً في الاتصال الإستراتيجي، سواءً كان العميل علامة تجارية عالمية تسعى إلى ترك بصمة مؤثرة في المنطقة، أو شركة شرق أوسطية تطمح إلى التوسع عالمياً".

هذا، وتشمل الشراكة تقديم باقة شاملة من الخدمات، بما في ذلك برامج الاتصال الإستراتيجي للعلامات التجارية، والاتصال المؤسسي والحكومي، والاتصال المالي، والإستراتيجيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها. وستُقدَّم هذه الخدمات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الخدمات المالية، والتجزئة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتطوير العقاري، والرياضة، والطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وغيرها.

وقد بدأ التعاون المشترك بين "تراكس" و"أكورديانس"، وأثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة على المستوى العالمي، مما يعزز قيمة التعاون والتكامل بين الطرفين.

نبذة عن "تراكس":

على مدار أكثر من ربع قرن، لعبت "تراكس" دوراً محورياً في تطوير صناعة الاتصال المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورسخت مكانتها كأكبر شبكة اتصال مستقلة في المنطقة. تتخذ "تراكس" من المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، ويعمل لديها أكثر من 200 خبير اتصال عبر 12 مكتباً في 11 دولة. تقدم "تراكس" خدمات اتصالية شاملة لمجموعة واسعة من العملاء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات العالمية الرائدة. وتحتضن "تراكس" أكبر فريق من خبراء الاتصال الناطقين باللغة العربية في العالم، وذلك بواقع 85% من فريقها الإجمالي. وقد حصدت "تراكس" العديد من الجوائز العالمية المرموقة على مدار مسيرتها الحافلة بالإنجازات، وهي عضو في جمعية العلاقات العامة والاتصال PRCA، وتُعَدُّ الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المُدرَجة في قائمة "بروفوك ميديا" PRovoke Media لأفضل 250 وكالة علاقات عامة في العالم، محتلةً المرتبة 155 في عام 2024.

نبذة عن مجموعة "أكورديانس":

تُعَد "أكورديانس" إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الاتصال الإستراتيجي، إذ تتمتع بخبرة واسعة في الاتصال المؤسسي، وإدارة الأزمات، وبرامج الاتصال الإستراتيجي للعلامات التجارية. يعمل لديها أكثر من 800 متخصص عبر 37 مكتباً مملوكاً، بالإضافة إلى شبكة عالمية تضم 54 شركة تابعة، مما يتيح لها تقديم حلول اتصالية مؤثرة لأكبر العلامات التجارية حول العالم. وتضم "أكورديانس" تحت مظلّتها خمس وكالات متخصصة، وهي: "جريلينج" Grayling، و"سيتي جايت دو روجرسون" Citigate Dewe Rogerson، و"سيركل" Cirkle، و"ريد كونسلتنسي" Red Consultancy، و"موفمنت" movement.

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