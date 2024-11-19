الرياض – المملكة العربية السعودية: أبرمت شركة "ترابط" الرائدة في مجال البيانات والمصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم مع شركة "جيديا"، الرائدة في حلول الدفع في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية الى استكشاف وتطوير حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم أكثر من 1.3 مليون شركة في المملكة العربية السعودية، وتواجه هذه الشركات عوائق للحصول على التمويل المطلوب ويتمثل حجم هذا السوق في ما يقارب ال٣٠٠ مليار ريال سعودي. وفي الأغلب اجراء الحصول على التمويل طويل ومعقد ومكلف، مما يحد من قدرتها على إدارة التدفق النقدي ودعم العمليات التجارية اليومية وتحقيق النمو المتوقع. تمهد هذه الشراكة بين "ترابط" و "جيديا" الطريق لكلا الشركتين لاستكشاف وتطوير حلول رائدة يمكن أن تخلق فرص تمويل جديدة وأكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليها وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة - بما في ذلك التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية - في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من الازدهار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "جيديا" السعودية زياد العيسى: "تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ترابط" إلى تحويل التمويل إلى خدمة سلسة ومتاحة دائمًا. ونخطط معًا للعمل على تحسين تجربة المستخدم ومرونة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق دائمًا مع لوائح وتوجيهات البنك المركزي السعودي. ومن خلال هذه الشراكة مع "ترابط"، نأمل في تطوير حل سلس في الوقت الفعلي يتماشى مع تركيز رؤية 2030 على التحول الرقمي والشمول المالي".

بامتلاكها أكثر من 75% من حصة سوق نقاط البيع في المملكة العربية السعودية، يتم من خلال "جيديا" ملايين العمليات يوميًا لمجموعة واسعة من الشركات والمتاجر المحلية إلى العلامات التجارية الدولية. ومن خلال الاستفادة من تقنية "ترابط" المتقدمة في اتخاذ القرارات والأمن والتنسيق، وشبكة شراكاتها الواسعة مع البنوك، تهدف هذه الشراكة إلى إعادة تعريف التمويل الرقمي واستكشاف حلول تمويلية مرنة يمكنها كسر الحواجز التقليدية مثل: عمليات المراجعة الائتمانية المعقدة، مع ضمان أمن وفعالية الإجراءات بما يتناسب مع سياسات الإئتمانية للمخاطر. وتتماشى هذه الشراكة أيضًا بشكل وثيق مع رؤية "ترابط" لجعل الخدمات المالية أفضل وأسرع وأكثر سهولة وأقل تكلفة، مما يسهم مباشرةً في أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ترابط"، على توقيع مذكرة التفاهم: "نحن ملتزمون باستكشاف وتطوير الحلول التي تعالج التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. هدفنا هو جعل هذه العملية أبسط وأكثر أمانًا وأكثر سهولة في الوصول إليها من خلال تقنيتنا والشراكات التي بنيناها مع البنوك في جميع أنحاء المملكة. بالتعاون مع "جيديا"، نتطلع إلى تحديد فرص النمو الاقتصادي التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية، مما يضمن إمكانية وصول حتى أصغر الشركات إلى التمويل الذي تحتاجه للنمو والنجاح. نحن نؤمن ببناء مستقبل حيث لا تلبي التكنولوجيا المعايير التنظيمية فحسب، بل تخلق أيضًا مسارات جديدة للنمو والابتكار وبالتالي تطلق العنان للإمكانات الكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتدفع التقدم الاقتصادي من القاعدة إلى القمة ".

تلتزم شراكة "ترابط" و"جيديا" بشكل مشترك دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، والمشاركة في بناء مستقبل تلبي فيه التكنولوجيا المتقدمة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من خلال تسخير قوة الابتكار الرقمي، تهدف شراكة "ترابط" و"جيديا" إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعمل على تسريع الوصول إلى رأس المال، وتمكين الشركات من النمو دون حدود. تعكس مذكرة التفاهم هذه الرؤية المشتركة لكل من شراكة "ترابط" و"جيديا" لرفع الحدود، واعتماد التكنولوجيا المتطورة واستكشاف سبل جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الإطار التنظيمي الذي يوفره البنك المركزي السعودي. ومع تطور الشراكة، تتطلع كلتا الشركتين إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في سد فجوة التمويل ودعم طموحات رواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

نبذه عن ترابط

"ترابط" هي من أبرز منصات المصرفية المفتوحة الخاضعة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعمل على الربط بين شبكات البنوك وشركات التقنية المالية في المنطقة عبر واجهات برمجة التطبيقات API، وتوفر أدواتٍ متقدمة لتوزيع الخدمات المالية المخصصة وتسهيل استخدامها.

تدعم "ترابط" المؤسسات المالية في بناء منظومة متكاملة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك مكاتب في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. استهلت "ترابط" عملها في ديسمبر 2019، حينما أطلقت بنيتها التحتية لواجهات برمجة التطبيقات API، وسرعان ما أصبحت شريك التكنولوجيا الموثوق للمصارف الرائدة في البحرين والسعودية.

في أبريل 2022، أصبحت "ترابط" أول منصة للمصرفية المفتوحة تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. كما أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أيضاً في عام 2023 عن مشاركة "ترابط" في البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي. نجحت بعدها "ترابط"، وتحديداً في مايو 2023، في إغلاق جولة تمويل من السلسلة "أ" جمعت بها 32 مليون دولار، وكانت بقيادة "بيناكل كابيتال"، وبدعم من "فيزا" و"تايجر جلوبال" و"الجزيرة كابيتال".

في شهر سبتمبر 2024 استحوذت "ترابط" على شركة "فاين"، منصة المدفوعات اللحظية والمتخصصة في توفير خدمات عديدة في قطاع المدفوعات الرقمية والتي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها. وتتضمن هذه الصفقة الإستراتيجية الذي تمت الموافقة عليها من قبل كل من البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تعزيز قدرة "ترابط" على توفير خدمات مالية أسرع ومتاحة على نطاقٍ أوسع في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

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