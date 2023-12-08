بهدف الاستفادة من الموارد وتطوير قطاع إدارة النفايات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات) مذكرة تفاهم مع مكتب البيئة التابع لحكومة مدينة طوكيو باليابان، وذلك بما يتماشى مع مساعيها الرامية إلى بناء وتعزيز الشراكات الدولية. ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في مجال إدارة النفايات مع التركيز على المبادئ الثلاث، والتي تتضمن الحد من انتاج النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وذلك بهدف تطوير وتعزيز الممارسات المستدامة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تدوير وكوريوكا شويتشي، المدير العام لمكتب البيئة بحكومة مدينة طوكيو، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

وبهذا الصدد، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتدوير: "تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في مسيرة نمو شركة تدوير، والتي تعكس التزامنا بالتعاون مع مختلف الجهات العالمية في مجال إدارة النفايات. ونؤكد حرصنا على مواصلة جهودنا برفع الوعي حول المبادئ الثلاث والتي تتضمن الحد من انتاج النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وذلك بما ينسجم مع جهودنا الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال التعاون مع مختلف الجهات العالمية، بما فيها مكتب البيئة في طوكيو، باعتبارها من المدن الرائدة عالمياً في المجال. ونتطلع إلى تبادل المعارف والأفكار المبتكرة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتنوعة لتسريع جهود الوصول إلى حلول إدارة النفايات بطريقة مسؤولة".

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الطرفين باستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة العمليات للتخلص من النفايات في إمارة أبوظبي وخارجها، إلى جانب توفير منصة لاستكشاف التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز ممارسات إعادة التدوير وفقاً للمعاير الدولية، والإدارة السليمة للنفايات، والتخلص منها، فضلاً عن إنشاء سياسات تعزز الاقتصاد الدائري.

وتنص الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات، على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعارف، إذ سيلعب كل منهما دوراً رئيسياً في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات، وذلك بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي والعالمي.

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نبذه عن تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات)

تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات)، التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، هي الجهة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات إدارة النفايات من الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي.