

تأتي التزاماً بدعم الجهود العالمية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات

تشمل إجراء دراسة جدوى تسهم في تعزيز الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال وضع الأسس اللازمة لدعم دور إدارة النفايات في اقتصاد الكربون الدائري

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات) عن تعاونها مع "لانزاتك جلوبال"، الشركة المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:LNZA) والرائدة في مجال إعادة تدوير الكربون وتحويل نفايات الكربون إلى مواد أولية مستدامة، بهدف إجراء دراسة جدوى متكاملة حول مشروع تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام باستخدام النفايات البلدية والتجارية الصلبة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم المشترك بين "لانزاتك" وتدوير، في تحويل ما يقارب 350 ألف طن من النفايات البلدية والتجارية الصلبة التي تصعب إعادة تدويرها إلى 200 ألف طن من الإيثانول سنوياً، ما يُسهم في إنتاج 120 ألف طن من وقود الطيران المستدام سنوياً.

وبهذا الصدد، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات): "يلعب قطاع إدارة النفايات دوراً محورياً في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ يعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.8 جيجاطن سنوياً. وفي هذا الإطار، نتطلع لتوحيد جهودنا مع شركة "لانزاتك" بهدف تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام، ما يسهم في دعم جهودنا الرامية إلى تطوير نظام مستدام لإدارة النفايات في الإمارة، بما ينسجم مع رؤى وتطلعات الشركة لتعزيز مكانة تدوير كنموذج عالمي يساهم في دعم الاقتصاد الدائري".

من جانبها، قالت جينيفر هولمغرين، الرئيس التنفيذي لشركة "لانزاتك": "تساهم عملية إعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة بدلاً من تحويلها إلى المطامر في إنتاج وقود الطيران المستدام، إلى جانب الحد من البصمة الكربونية لقطاع النقل الجوي، بما يُسهم في إنشاء سلسلة توريد مغلقة بديلة تعتمد على التقنيات التي توفرها شركة "لانزاتك" ومنشآت تدوير لمواجهة الأزمة المناخية، بما يضمن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

بدوره، شدّد ماجد المرزوقي، مدير مشروع تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في شركة تدوير، على الدور المحوري للمشروع في دعم خارطة الطريق الوطنية لإنتاج الوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، مؤكداً أنّ المشروع يهدف إلى الاستفادة من النفايات البلدية الصلبة بطريقة مستدامة لإنتاج وقود الطيران المستدام، بما ينسجم مع المعايير البيئية العالمية لتقييم دورة الحياة بالكامل. وأشار المرزوقي إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات والتأكيد على التزامها باعتماد أعلى المعايير البيئية العالمية.

وتركز العمليات التشغيلية للمحطة على تحويل النفايات الصلبة إلى غاز مكون من أول وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، وذلك عن طريق وحدة استخلاص الغاز التي تديرها شركة نكست كيم، المزود الرائد للتكنولوجيا المستدامة، من ثم تحويل تدفق الغاز لاحقاً بواسطة المفاعل الحيوي العامل بالميكروبات من لانزا تك إلى الإيثانول الذكي من حيث استخدام الكربون، على أن يتم تطويره في مرحلة تالية من قبل لانزا جت، الشركة التابعة لشركة لانزا تيك والتي تركز على تطوير وقود الطيران المستدام.

جدير بالذكر أن تكنولوجيا تحويل الكحول إلى وقود للطائرات تعد بمثابة منصة رائدة ومتعددة الاستخدامات تتيح إمكانية إنتاج وقود طيران مستدام عبر استخدام مجموعة واسعة من المواد الأولية. وتعمل شركة "لانزا جت" على استكمال مراحل تطوير أول محطة لتحويل الكحول إلى وقود للطائرات، والتي تعتمد على تقنية موثوقة لإنتاج الوقود المستدام تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يصل إلى 85% وتحويل الانبعاثات إلى جزيئات بنسبة تزيد عن 95% قياساً بوقود الطيران التجاري التقليدي من نوع جت إيه - 1. وتعد تكنولوجيا تحويل الكحول إلى وقود للطائرات ثمرة ما يزيد عن عشرة أعوام من التعاون بين شركة "لانزاتك" ووزارة الطاقة الأمريكية والمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ.

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نبذة عن شركة لانزاتيك

تعد شركة لانزاتيك، شركة رائدة عالمياً في مجال تحويل الكربون الناتج عن النفايات لمنتجات مستدامة بهدف الاستفادة منها، وذلك من خلال التقنيات باستخدام تقنية إعادة التدوير الحيوية الخاصة لالتقاط الكربون الناتج عن القطاعات التي تستهلك الطاقة من المصدر، مما يمنع انبعاثه في الهواء، وتحويله إلى بديل نظيف للوقود الخام في العديد من المنتجات، بما في ذلك المنظفات المنزلية وأقمشة الملابس والتعبئة والتغليف والوقود. وتسعى "لانزاتك" من خلال تعاونها مع أبرز الشركات عبر سلسلة التوريد العالمية مثل ArcelorMittal، و"زارا"، و"أتش أند أم"، و"كوتي"، إلى تمهيد الطريق لاقتصاد كربوني دائري. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://lanzatech.com

نبذة عن تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات):

تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات)، التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، هي الجهة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات إدارة النفايات من الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي.