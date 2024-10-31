افتتاح منشأة التصنيع الجديدة في مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) حضره عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة في دولة الإمارات

المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية "اصنع في الإمارات" وبرنامج المحتوى الوطني

عمر السويدي: تطوير منهجيات عمل تتيح جذب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى إمارات الدولة

أبوظبي: افتتحت مؤسسة الإنماء العربية، التي تمثل شركات عالمية في مجال الطاقة وشنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم منشأة التصنيع المشتركة الجديدة "تقانة لحلول الطاقة" في أبوظبي.

وتم افتتاح المنشأة الجديدة في مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوسف محمد النويس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الإنماء العربية، ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد يوسف النويس، المدير التنفيذي في مجلس إدارة "تقانة"؛ وأمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج؛ ووليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومحمود نادر، الرئيس التنفيذي لـ "تقانة لحلول الطاقة"، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة في دولة الإمارات.

ويتوافق تدشين المصنع الجديد مع مستهدفات دولة الإمارات الصناعية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة "اصنع في الإمارات". كما يسهم في تعزيز أهداف "برنامج المحتوى الوطني" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مسار الدولة نحو تمكين الصناعات المحلية. ويتماشى تدشينه كذلك مع استراتيجية أبوظبي الصناعية الهادفة لجعل ابوظبي المركز الصناعي الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع الصناعي لتبلغ قيمته 178 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يوفر أكثر من 13 ألف وظيفة للكفاءات الماهرة ويعزز العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية.

فرص استثمارية

أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تدشين منشأة ‘تقانة لحلول الطاقة’ يجسد الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ويشكل خطوة محورية نحو تعزيز المحتوى الوطني وبناء قطاع صناعي متقدم ومستدام. وأوضح سعادته أن الوزارة تدعم جميع المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأشار سعادته إلى أن هذه المشاريع المشتركة، وخاصة تلك التي ترتكز على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة, وتساهم في تطوير تقنيات ومنهجيات مبتكرة تسهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى مختلف إمارات الدولة، وتعزز مكانة الإمارات كمركز صناعي إقليمي ودولي يتمتع بالتنافسية والثقة. كما يأتي هذا المشروع كجزء من التعاون المستمر بين الشركات الإماراتية والفرنسية تحت مظلة مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي، الذي تم تأسيسه لتعزيز الشراكات الاقتصادية في القطاع الخاص لدى البلدين وذلك من خلال مبادرات ومشاريع مبتكرة في المجالات ذات الأولوية، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال يوسف محمد النويس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الإنماء العربية: "بتدشين مصنع "تقانة لحلول الطاقة"، ندعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ونعمل على تعزيز الحلول المستدامة الضرورية لمستقبل الطاقة وكفاءتها. ونفخر، بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، بأن نسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التحول العالمي للطاقة".

واشاد النويس بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز المحتوى الوطني، بما يعزز نمو الشركات الصناعية والخدمية، لافتا إلى أن مبادرة "اصنع في الإمارات" ساهمت بشكل كبير في تنمية وتطوير القدرات الصناعية الوطنية، مشيدا بالوقت نفسه بالدعم اللامحدود الذي توفره شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك للشركات والصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.

وتقوم المنشأة الجديدة بدور محوري في تطوير حلول الطاقة المتقدمة التي تدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات. وهي تجسد الالتزام بتعزيز المحتوى الوطني، وتمكين المواهب المحلية عبر برامج تخصصية للتدريب ونقل المعرفة، لتكريس موقع الدولة كمركز صناعي إقليمي وعالمي.

بدورها، قالت أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: "نصمم حلول الطاقة ونسهم في مستقبل الطاقة المستدامة في دولة الإمارات والعالم. وتمثل هذه المنشأة محطة فارقة في تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة من خلال التقنيات المبتكرة والمستدامة التي تلبي الطلب الإقليمي والعالمي المتنامي باستمرار. وهذا الإنجاز يؤكد التزام شنايدر إلكتريك الثابت تجاه الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، عبر دعم التحول السريع لقطاع التصنيع في الدولة وتعزيز ريادتها في الحلول المستدامة".

وأكد، محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يشكل تدشين مصنع "تقانة لحلول الطاقة" إضافة جديدة في إطار جهودنا لتطوير القدرات الصناعية في امارة أبوظبي وتعزيز ريادتها في قطاع التصنيع. ويتماشي هذا الاستثمار مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تكريس موقع أبوظبي كأكثر المراكز الصناعية تنافسيةً واستدامةً على مستوى المنطقة. ويسهم مصنع "تقانة"، عبر دمج التقنيات الصناعية المتقدمة وتوفير فرص نوعية قائمة على المعرفة للكفاءات الماهرة، في تعزيز القدرات الصناعية المتطورة في الإمارة ودعم استراتيجيتها الاقتصادية الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوّع ومستدام يساهم في صياغة معايير جديدة للتميّز الصناعي على مستوى المنطقة."

ويعكس مشروع "تقانة لحلول الطاقة" المشترك بين مؤسسة الإنماء العربية وشنايدر إلكتريك التزامهما بدعم الابتكار وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي في مجال أتمتة الطاقة وحلول الطاقة المستدامة في دولة الإمارات.

عن شنايدر إلكتريك

هدف "شنايدر إلكتريك" هو إحداث الأثر النوعي بتمكين الجميع من تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون شريكاً في الاستدامة والكفاءة.

ونحن شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية. ونقدم خبراتنا المتميزة على مستوى العالم في مجالات التحوّل الكهربي، والأتمتة، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المديدة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول الأتمتة، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة محورها كادرها البشري، لدينا منظومة حيوية من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا ومساهمينا.

وقيم التنوع والشمول أساسية في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا العليا المتمثلة في مستقبل مستدام للجميع.

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نبذة عن مؤسسة الإنماء العربية

مؤسسة الإنماء العربية هي شركة إماراتية وطنية رائدة تأسست في أبوظبي عام 1980، تلعب الإنماء العربية دوراً محورياً من خلال العمل مع مجموعة واسعة من الشركات العالمية لتقديم أفضل خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والمصافي والطاقة المتجددة والبنية التحتية والبناء والتصنيع في قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي. وعلى مدى 44 عاماً من الإلتزام اثبتت الإنماء العربية مستوى تنافسي من الديناميكية والتميز.

تعد الإنماء العربية أيضاً شريكاً موثوقاً للعديد من الموردين والمصنعين لأنواع مختلفة من المعدات والمواد بما في ذلك مولدات الطاقة وتوربينات الغاز / البخار والضواغط ومعدات العمليات والأنابيب والهندسة والتشغيل وحزم الأتمتة.

تتعاون الإنماء العربية مع مؤسسات عالمية في مجالات متنوعة من خلال مشاريع مشتركة أو استثمار مشترك أو تقديم خدمة طويلة الأجل لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في أبوظبي. وبصفتها الاستشارية، توفر الإنماء العربية فرصاً تسويقية متميزة للشركات الأجنبية التي ترغب في المشاركة في هذا القطاع.

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