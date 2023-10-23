البرنامج يهدف إلى ‎رفع وتعزيز جاهزية الدول العربية في صناعة الأمن السيبراني، ويستهدف البرنامج الجهات الحكومية والأكاديمية، كما تشمل القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2023: أطلق المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-ARCC)، بالتعاون مع شركة "هواوي"، برنامجاً جديداً بعنوان "نموذج نضج استراتيجيات تطوير قطاع الأمن السيبراني". ويهدف البرنامج إلى رفع وتعزيز جاهزية الدول العربية في صناعة الأمن السيبراني، ويوفر دليلاً شاملاً لمساعدة الجهات الحكومية والجهات الأكاديمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في 22 دولة عربية على تقييم وتعزيز قدراتهم في مجال الأمن السيبراني.

‎يعدّ هذا البرنامج الأوّل من نوعه في المنطقة والعالم، وتم تصميمه خصيصاً لمواكبة متطلبات الأمن السيبراني في المنطقة العربية. وهو أحد ثمار الشراكة التي وقعها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني مع شركة"هواوي" في مايو الماضي بهدف تعزيز تبادل المعارف وبناء القدرات والتعاون في قطاع الأمن السيبراني في العالم العربي. وتمّ الإعلان عن هذه المبادرة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني في أبوظبي، والذي جمع تحت مظلته كوكبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال.

وبهذه المناسبة، تحدث المهندس بدر بن علي الصالحي، رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، ورئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون السيبراني: "يشهد سوق الأمن السيبراني من زيادة مضطردة، تصل إلى أكثر من 270 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2025؛ وتتماشى هذه الاتفاقية مع مبادرة قطاع الأمن السيبراني التي أطلقناها في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي نسعى من خلالها إلى تعزيز بيئة صتاعة الأمن السيبراني في المنطقة العربية".

من جانبه قال ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في شركة هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشرفنا التعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني لإطلاق هذا البرنامج الرائد الذي يوفر ركائز قوية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في المنطقة العربية. وسيوفر البرنامج إرشادات شاملة لتطوير استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني بما يضمن توفير وسائل قابلة للقياس؛ ليس فقط لغرض إرساء معايير القطاع، وإنما أيضاً لتقديم رؤى وخطط عمل فعالة للمعالجة والتحسين بالاستناد إلى آليات بحث عملية تدعم جودة أي برنامج وطني للأمن السيبراني من منظوري التكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية. وسيتم نتيجةً لذلك إنشاء منظومة عربية حيوية للأمن السيبراني يتم فيها مشاركة النتائج وخطط العمل كدراسات حالة يمكن الاستناد إليها أو تعديلها لمواكبة متطلبات الدول العربية الأخرى، مما يعزز مستويات النجاح والمواءمة ويقلل تكلفة الإخفاقات إن حدثت. وأخيراً، سيرسي البرنامج أسس التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير قدرات البحث الأكاديمي العملي والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتنمية المواهب الرقمية الإقليمية، وتقليص الفجوة الرقمية، والارتقاء بمستوى نضج قطاع الأمن السيبراني في المنطقة عموماً".

ويهدف "البرنامج الاقليمي لتقييم بيئة صناعة الأمن السيبراني" إلى توفير دليل إرشادي لقياس وتعزيز نضج بيئة الأمن السيبراني لمختلف المؤسسات المنضوية ضمن المنظومة الرقمية؛ ويشمل ذلك مثل حماية البنية التحتية الرقمية، وأمن البيانات، وأمن الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الناشئة، وأمن الاتصالات، وما إلى ذلك. ويوفر البرنامج معلومات دقيقة وفعالة للمساعدة في تطوير استراتيجية طويلة المدى للأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات من البلدان الأخرى لاستخلاص الدروس والاستفادة منها في التحسين الذاتي، وتوفير خط أساس وطني لبناء قدرات الأمن السيبراني، وحفز الطلب على الخدمات والمنتجات المتعلقة بالأمن السيبراني، وزيادة الإيرادات التجارية أو المساهمة في نمو القطاع.

تؤمن "هواوي" بأن الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة. وتعدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة أساسية لتحديد المخاطر ومنع الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات والأصول؛ إذ تتيح مثل هذه الشراكات المجال لتبادل المعلومات، والتطوير المشترك لحلول الأمن السيبراني، واعتماد أفضل الممارسات. وبالاستفادة من مكامن القوة لكلا القطاعين، يمكن للحكومات والشركات تعزيز قدراتها الدفاعية، والكشف الاستباقي عن التهديدات والاستجابة لها، وضمان حماية البُنى التحتية الحيوية.

تحرص شركة " هواوي" على تبادل الخبرات مع شركائها ضمن منظومة الأمن السيبراني بهدف خلق فرص جديدة لهم، والمساهمة في بناء منظومة سيبرانية داعمة للجميع.

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نبذة عن المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-ARCC)

تم تأسيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ITU-ARCC) في ديسمبر 2012 من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وسلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (هيئة تقنية المعلومات سابقاً)، ويهدف لإنشاء بيئة أكثر أمناً وتعاوناً في مجال الأمن السيبراني في المنطقة العربية وتعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وتماشياً مع أهداف الأجندة العالمية الأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات، يعتبر المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بمثابة مركز الأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات في المنطقة، ويسعى لإضفاء الطابع المحلي وتنسيق مبادرات الأمن السيبراني في المنطقة العربية حيث يتم استضافته وإدارته وتشغيله من قبل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ( OCERT). وجاء التدشين الرسمي للمركز الإقليمي للأمن السيبراني بتاريخ 3 مارس 2013 بواحة المعرفة مسقط.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.