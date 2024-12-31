ضمن المبادرة التي تم الإعلان عنها بالشراكة مع القطاع الخاص

يقدم البرنامج للباحثين عن عمل خدمات تشمل الإرشاد المهني ومطابقة الوظائف، والورش التدريبية التي تسهم في إعدادهم للحصول على وظائف مناسبة

أعلنت وزارة العمل عن تدشين أول مركزين تابعين لبرنامج "توظيف+" في كل من مجمع "ريادات" في منطقة عالي والذي سيتم إدارته من قبل شركة KPMG فخرو، ومجمع "الإنماء" في منطقة الرفاع والذي سيتم إدارته من قبل شركة “Propel Consultant” وذلك كجزء من مبادرة مراكز التوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص.

وسيقدم المركزان عددًا من الخدمات للباحثين عن عمل من خلال إتاحة فرصة الحضور الشخصي، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من خلال مراكز التوظيف.

حيث يقدم برنامج "توظيف+" الفرصة للمؤسسات في الوصول إلى قاعدة واسعة من الكوادر الوطنية لملء الشواغر الوظيفية إلى جانب عدد من المميزات الأخرى مثل الحصول على دعم الأجور من "تمكين" من خلال البرنامج الوطني للتوظيف، ومطابقة الوظائف واختيار المرشحين وإعدادهم للمقابلات.

فيما يقدم البرنامج للباحثين عن عمل من المسجلين وغير المسجلين في وزارة العمل عددًا من الخدمات التي تشمل الإرشاد المهني ومطابقة الوظائف، إضافة إلى الورش والدورات التدريبية التي من شأنها تجهيزهم للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص والمحافظة عليها.

ويستقبل المركزان الزوار من الباحثين عن عمل الراغبين في التسجيل في منصة البرنامج بشكل حضوري خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من 8:30 صباحًا وحتى 4:00 مساءً.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم افتتاح فيها مراكز تابعة لبرنامج "توظيف+"، فيما سيتم تدشين العديد من المراكز الأخرى التابعة للبرنامج والتي يتم إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

ويمكن للمؤسسات والباحثين عن عمل الراغبين في الاستفادة من البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني www. jobsplus.bh لمعرفة المزيد حول الخدمات والتسجيل.

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