دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية الرائدة في مجال التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدشين مركزها الثاني للتوزيع لتلبية الطلب المتزايد في السوق بعد النمو الذي شهدته في الربع الأول من هذا العام. كما يعد مركز التوزيع الجديد جزءاً من استراتيجية الشركة التوسّعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعززاً لخطط نمو عملياتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدءاً من مصر والمملكة العربية السعودية.

كما سيدعم مركز التوزيع الجديد الخاص بتريدلنغ والذي تبلغ مساحته 11000 متر مربع جهود الابتكار والبيع بالجملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيخدم بشكل أساسي البائعين الدوليين وعملاء "إي دكان", إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة تريدلنغ والتي تلبي احتياجات الأعمال الصغيرة مثل محلات البقالة والصالونات.

شهدت إيرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام زيادة بنسبة 35٪ شهريًا وتجاوزت نمواً يقارب الـ 30 ضعفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت المنتجات المتوفرة على المنصة إلى ما يقرب المليون منتج من 14 فئة مختلفة بما في منتجات التجميل والعناية الشخصية والملابس والإلكترونيات الاستهلاكية و أكثر من ذلك بكثير. اليوم، تخدم تريدلنغ أكثر من 150,000 بائع ومشتري من أكثر من 55 دولة.

توفر منصة التجارة الإلكترونية عدد من الخدمات الأساسية للمشترين بما في ذلك العثور على شركاء تجاريين ومنتجات من بائعين معتمدين، وتسهيلات تمويلية من خلال خطوط ائتمان مباشرة والعديد من الشراكات مع البنوك و شركات التأمين الائتماني في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وسيعمل مركز التوزيع الخاص بتريدلنغ على تعزيز قدرة أحد العروض الأساسية للشركة التي تركز على تمكين البائعين من توفير تكاليف شحن بضائعهم بالجملة إلى الإمارات العربية المتحدة وبيعها بتكاليف أقل. ويوفر البرنامج للموردين الدوليين مزايا عدة بما في ذلك التخليص الجمركي وخدمات التفتيش وخيارات الشحن الذكية. ومن ناحية أخرى، ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من انخفاض تكاليف البيع بالجملة ومزايا التسليم الفوري من خلال برنامج "Fulfiled by Tradeling".

وتعليقًا على هذه المناسبة قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنغ: "نحن فخورون بالإعلان عن تدشين مركز التوزيع الثاني لشركتنا في دبي والذي سيمكننا من تقديم خدمات أكثر لعملائنا مع استمرارنا في تنمية أعمالنا وترسيخ وجودنا في المنطقة. انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبل التجارة رقمي و أن المستقبل هو الآن، ستحرص المنشأة الجديدة على مواكبة الطلب المتزايد وتخفيف التحديات التشغيلية لتعظيم مكاسب الشركات على منصتنا وضمان استفادتهم من الأسعار التنافسية."

وبفضل قيادة تريدلنغ من قبل فريق خبراء متخصصين في تأسيس شركات التكنولوجيا الناشئة، تضمن المنصة سلاسة العمليات التجارية بالإضافة إلى توفير الحلول اللوجستية والتمويلية. ومن خلال ربط الموردين العالميين بقنوات الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستفيد منصة تريدلنغ من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين سلسلة التوريد وخلق قيمة اقتصادية بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر.

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نبذة عن تريدلنغ:

هي منصة تقوم على بناء النظام البيئي المهيمن بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال سوقها الكتروني منصاتها الأخرى مثل "إي دكان" و "تريدلنغ برو" والتي تلبي احتياجات جميع العملاء. يقود منصة تريدلنغ فريق من خبراء تأسيس شركات التكنولوجيا الناشئة، وتحظى بدعم مالي من المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، تتمثل مهمة تريدلنغ في أن تصبح أداة البحث والتوريد الرئيسية لمشتري الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

تضمن تريدلنغ سلاسة وجدارة العمليات التجارية بالإضافة إلى توفير الحلول اللوجستية والتمويلية. من خلال ربط الموردين العالميين بقنوات الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تستفيد تريدلنغ من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين سلسلة التوريد وخلق قيمة اقتصادية بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر. من خلال تمكين المشترين من العثور على المنتجات والمواد المناسبة إلى جانب التعامل مع موردين جدد ومشترين من منطقة الشرق الأوسط، تساعد تريدلنغ في عملية التفاوض على الأسعار وتقديم خدمات شاملة للتعامل التجاري بين الشركات.

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