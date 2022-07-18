مسقط, عمان : تعلن شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع عن تدشين تطبيق نظام الدعم الوطني الذكي لمستخدمي بطاقة الدعم الوطني، حيث يعمل هذا التطبيق على تسهيل وتسريع عملية تعبئة الوقود وبدون الحاجة لحمل البطاقة. كما يمكن للمستخدمين التحكم بتكاليف تعبئة الوقود عبر عرض تاريخ المعاملات ومعرفة الرصيد المتبقي من الوقود في الشهر.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع التسويق، أحمد بخيت الشنفري، بمناسبة تدشين تطبيق نظام الدعم الوطني: "لطالما سعينا في جوهر أعمالنا التركيز على المبادرات التي تدعم احتياجات زبائننا، ودائمًا نضع راحة زبائننا من أولى أولوياتنا عند تقديم خدماتنا ومنتجاتنا، ويأتي مشروع تدشين التطبيق الذكي في مقدمة خططنا نحو الرقمنة وتحقيق مركزية الزبون".

حيث يسري نظام الدعم الوطني للوقود وفق شروط محددة ، إذ ينص القانون على أن الأفراد الذين قد تجاوزوا سن 18 عامًا ويملكون مركبة أو قارب مع وجود دخل شهري لا يتجاوز 950 ر.ع؛ يمكنهم الحصول على 400 لتر من بنزين M91 بسعر مميز مدعوم.

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