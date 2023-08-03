الرياض: رحبت تداول السعودية اليوم بتعيين الأهلي المالية، الشركة السعودية الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية، كصانع سوق لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، ومقرها الظهران، المملكة العربية السعودية. وحضر حفل الإعلان عن تعيين الأهلي المالية كصانع للسوق كل من الأستاذ نايف العذل، مدير عام الإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية؛ والأستاذ لؤي بافقية، رئيس إدارة الأوراق في شركة الأهلي المالية.

وبصفتها صانع سوق في تداول السعودية، ستعمل الأهلي المالية على توفير أوامر الشراء والبيع لأسهم أرامكو السعودية المتداولة في تداول السعودية، لضمان توفر السيولة بما يتماشى مع التزامات صانع السوق في تداول السعودية.

وبهذه المناسبة، قال نايف العذل، مدير عام الإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية: " نرحب بانضمام الأهلي المالية كصانع سوق لأسهم أرامكو السعودية، حيث يؤكد هذا الانضمام على التزام الأهلي المالية بدعم نمو وتقدم السوق المالية السعودية، ويعد أيضاً مؤشراً إيجابياً يجذب المستثمرين المحليين والدوليين. وبصفتها صانعاً للسوق، ستسهم الأهلي المالية في تعزيز نشاط التداول وزيادة إقبال المستثمرين بالإضافة إلى دعم رسالتنا المتمثلة بتطوير سوق مالية متقدمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

ومن جانبه قال لؤي بافقية، رئيس إدارة الأوراق في شركة الأهلي المالية: "يسعدنا العمل بشكل وثيق مع تداول السعودية والمساهمة في تحسين كفاءة وزيادة سيولة السوق المالية السعودية، وإتاحة المزيد من فرص النمو المستقبلية لعملائنا. نتطلع إلى تنفيذ الصفقات بفعالية ودقة عالية للحفاظ على مكانة أسهم شركة أرامكو بصفتها خياراً استثمارياً مرغوباً للمستثمرين المحليين والدوليين.

تتمتع شركة الأهلي المالية بخبرة عالية في أربع مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية، وهي شركة رائدة في السوق السعودي، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 251 مليار ريال سعودي.

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