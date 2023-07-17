الرياض: رحبت تداول السعودية بانضمام شركة الرياض المالية، الشركة السعودية الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية، كصانع سوق لأسهم شركتي "مصرف الراجحي" و "أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ". وحضر حفل الإعلان عن تسجيل الشركة كصانع للسوق كل من الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية؛ والدكتور عبدالله الشويعر، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية.

وكصانع للسوق في تداول السعودية، ستعمل الرياض المالية على توفير أوامر الشراء والبيع لأسهم كل من شركتي «مصرف الراجحي» و«أمريكانا» المتداولة في السوق المالية السعودية، لضمان توفر السيولة بما يتماشى مع التزامات صانع السوق في تداول السعودية.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: " نرحب اليوم انضمام الرياض المالية كصانع للسوق في تداول السعودية، حيث يؤكد هذا الانضمام على التزام الشركة بدعم نمو وتقدم السوق المالية السعودية. أطلقت تداول السعودية إطار عمل صانع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية في ديسمبر 2022م. ونواصل العمل منذ ذلك الحين على توسيع قائمة صناع السوق في تداول السعودية. وبصفتها صانعاً للسوق، ستسهم الرياض المالية في تعزيز نشاط التداول وزيادة إقبال المستثمرين بالإضافة إلى دعم رسالتنا المتمثلة بتطوير سوق مالية متقدمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الشويعر، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية: "يشكل انضمام الرياض المالية كصانع سوق في تداول السعودية علامة فارقة تسمح للشركة بترسيخ مكانتها كمزود رائد للخدمات الاستثمارية في المملكة، حيث تلتزم بتوفير السيولة وتحسين كفاءة السوق لعملائها. ويجسّد تعيين الشركة كصانع سوق لأسهم هذه الشركات شهادة على سمعتها القوية وسجلها المتميز في السوق المالية السعودية".

تعد الرياض المالية شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات الاستثمارية. وتوفر الشركة التي تأسست في عام 2004 مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية لعملائها، بما يشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والأبحاث.

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