الرياض: احتفلت تداول السعودية اليوم بإدراج شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أڤالون فارما"، إحدى شركات تصنيع المستحضرات الصيدلانية الأسرع نموّاً في المملكة العربية السعودية، في السوق الرئيسية. وحضر حفل الإدراج الأستاذ محمد بن سليمان الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية؛ والأستاذ محمد بن ماهر الغنام، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أڤالون فارما".

تأسّست شركة "أڤالون فارما" في عام 1998م، ويتواجد مقرّها الرئيسي في مدينة الرياض، وتتخصّص بشكلٍ رئيسي في أعمال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من علامات مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية الجنيسة للمستهلكين، بالإضافة إلى الأدوية الوصفية. وتصدّر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر واحدة من شركات الصناعات الدوائية الأسرع نموّاً في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: "تواصل السوق المالية السعودية مسيرة التقدم المستمرة، بينما ترحب بانضمام المزيد من الشركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وشهدت السوق مؤخراً زيادة ملحوظة على مستوى إدراج الشركات التي تنشط في قطاع الأدوية الذي احتلّ مرتبة متميزة بين القطاعات الأعلى أداءً في السوق الرئيسية خلال العام الماضي. ونود بهذه المناسبة أن نهنّئ إدارة الشركة على هذا الإنجاز ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في رحلتهم الجديدة كشركة مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية."

من جانبه، قال الأستاذ محمد الغنام عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أڤالون فارما": "تمتلك "أڤالون فارما" سجلّاً حافلاً بالنجاحات يمتد على مدار 25 عاماً في قطاع تصنيع الأدوية، إذ تواصل الشركة العمل على تطوير قدراتها في مجال تصنيع المستحضرات الدوائية وتوسيع محفظة منتجاتها لتلبية الاحتياجات في المملكة وحول العالم. يمثّل الإدراج الناجح في السوق الرئيسية علامة فارقة في مسيرة الشركة ونتطلّع إلى بداية مرحلة جديدة كشركة مُدرجة. كما يسهم هذا الإدراج في تمكين الشركة من تنفيذ استراتيجيات النموّ المستقبلية، ويتيح لنا الفرصة لتحقيق قيمة أعلى لقاعدة أوسع من أصحاب المصلحة."

وكانت شركة "أڤالون فارما" قد طرحت 6,000,000 سهم عادي، تمثّل 30% من رأس مالها المُصدر.

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نبذة عن شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد تداول السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، والسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa

للاستفسارات الإعلامية:

أحمد جبر

ahmed.jebur@fgsglobal.com