الرياض: احتفلت تداول السعودية اليوم بالإدراج المباشر لشركة شور العالمية للتقنية، الرائدة في قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، في نمو – السوق الموازية. وحضر حفل الإدراج الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية؛ والأستاذ باسم السلوم، العضو المنتدب لشركة "شور العالمية للتقنية". إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار التنفيذيين.

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية: "يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة أخرى من قطاع تقنية المعلومات إلى تداول السعودية. حيث يعتبر إدراج شركة شور العالمية للتقنية أول إدراج مباشر يتم عن طريق خطة السيولة، وهو ما يعكس مساعينا المستمرة لتقديم طرق بديلة للمُصدرين للإدراج في السوق . لقد أصبحت السوق المالية السعودية تتمتع بمكانة أكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة، ونحن من جهتنا نتطلع إلى إدراج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو – السوق الموازية التي تقدم لتلك الفئة من الشركات منصة بديلة للإدراج ".

من جانبه قال باسم السلوم، العضو المنتدب لشركة شور العالمية للتقنية: "يمثل هذا الإدراج علامة فارقة في تاريخ شركة شور، حيث نبدأ فصلاً جديداً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتوسيع أعمالنا لتلبية احتياجات عملائنا بما يفوق توقعاتهم. وبالبناء على تاريخنا الممتد على مدار 16 عاماً، نسعى لاعتماد تقنيات جديدة ومبتكرة وتوسيع منتجاتنا ونطاق حضورنا إلى أسواق جديدة؛ ونحن على ثقة من أن هذا الإدراج سيمكننا من تحقيق تلك الطموحات".

تعد "نمو" سوق الأسهم الموازية في تداول السعودية، وهي منصة بديلة للشركات التي تسعى إلى التوسع وإدراج أسهمها في السوق المالية. وتهدف نمو – السوق الموازية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع وتطوير أعمالها وأنشطتها عبر تمكينها من الإدراج بشروط أكثر مرونة من ناحية متطلبات القيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة والحد الأدنى من عدد المساهمين؛ وهي متاحة للمستثمرين المؤهلين فقط.

وكانت شركة شور العالمية للتقنية قد عرضت1.284 مليون سهم، حيث تمثل حوالي 25% من رأسمالها، وبسعر استرشادي قدره 70 ريالاً سعودياً للسهم الواحد. ويعتبر الإدراج المباشر لشركة شور العالمية للتقنية عن طريق تعيين مزود للسيولة لاستيفاء متطلبات السيولة خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ الإدراج هو الأول من نوعه في المنطقة، مما يعزز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالمياً.

يشار إلى أن شركة شور العالمية للتقنية تأسست في عام 2006. وهي تقدم حلولاً في مجال التقنية وأمن المعلومات، والإنترنت وبوابات الإنترنت ، وتكامل أنظمة حلول الحكومة الإلكترونية، وأنظمة البنية التحتية لتقنية المعلومات. ونفذت الشركة أكثر من 120 مشروعاً تقنياً للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تقديم خدمات استشارية في قطاع تقنية المعلومات والمجالات ذات الصلة.

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