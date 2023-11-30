الرياض: احتفلت تداول السعودية، اليوم، بإدراج شركة "أرماح الرياضية"، التي تملك عدّة علامات تجارية رائدة في مجال اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، في نمو – السوق الموازية. وحضر حفل الإدراج الأستاذ نايف العذل، المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية؛ والأستاذ فهد الحقباني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية.

يتركز نشاط شركة "أرماح الرياضية" في مجال اللياقة وتشغيل المراكز الرياضية، إذ تقوم ببناء وإدارة وتشغيل العديد من المرافق الرياضية وصالات اللياقة البدنية. تغطي عمليات "أرماح الرياضية" مختلف أنحاء المملكة، ويتواجد مقرّها الرئيسي في مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، قال نايف العذل، المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية: "يسلّط الإدراج الناجح لشركة ‘أرماح الرياضية‘ الضوء على الفرص الواعدة لقطاع اللياقة البدنية، وذلك في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز أنماط الحياة الصحية والرفاه. كما تساهم هذه الخطوة في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية، بما يدعم النموّ المتواصل لاقتصاد المملكة. نتطلّع لإدراج المزيد من المُصدرين من مختلف القطاعات في تداول السعودية."

من جانبه، قال فهد الحقباني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية: "تسعى شركة ‘أرماح الرياضية‘ إلى تعزيز مكانتها في مجال اللياقة البدنية. ويعتبر الإدراج الناجح للشركة في تداول السعودية علامة فارقة في مسيرتنا، إذ تتيح لنا فرصة الحصول على التمويل اللازم لتعزيز إمكانيات الشركة في جوانب التدريب، وتحسين البنية التحتية، والجوانب الإدارية، مما يسهّل تحقيق طموحاتنا بالتوسع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يدعم هذا الإدراج التزامنا بتطوير تكنولوجيا اللياقة البدنية الرائدة التي نتّخذها أساساً لأعمالنا منذ تأسيس الشركة."

تعدّ "نمو" سوق الأسهم الموازية لتداول السعودية، وهي منصة بديلة للشركات التي تسعى إلى التوسع وطرح أسهمها في السوق المالية. وتهدف نمو – السوق الموازية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع وتطوير أعمالها وأنشطتها عبر تمكينها من الإدراج بشروط أكثر مرونة من ناحية متطلبات القيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة والحد الأدنى من عدد المساهمين؛ وهي متاحة للمستثمرين المؤهلين فقط.

وكانت شركة "أرماح الرياضية" قد طرحت 4,927,958 سهماً بسعر طرح قدره 28 ريالات سعودية للسهم الواحد.

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نبذة عن شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد تداول السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، والسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa

للاستفسارات الإعلامية:

أحمد جبر

ahmed.jebur@fgsglobal.com