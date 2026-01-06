الدخيل: ملتزمون دائماً بوضع العميل في صميم كل ما نقوم به

التحسينات المستمرة تستهدف تمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية بسهولة ومرونة

في إطار التزامه الراسخ بتقديم أفضل تجربة مصرفية رقمية لعملائه، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق مجموعة من التحديثات والتحسينات النوعية على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، في خطوة تعكس ريادته في الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

يأتي هذا التطوير ليمنح مستخدمي التطبيق تجربة مصرفية أكثر سهولة وأماناً، مع مزايا جديدة تواكب أسلوب حياتهم العصري وتتيح لهم إدارة شؤونهم المالية في أي وقت ومن أي مكان.

وتعكس هذه المبادرة حرص "الوطني" على تعزيز مرونة الخدمات الرقمية وتوفير حلول مبتكرة تضمن للعملاء أعلى مستويات الراحة والرفاهية، بما يرسخ مكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التحول الرقمي.

وتشمل التحديثات الجديدة مجموعة من المزايا التي تمنح العملاء تحكماً أفضل في معاملاتهم المصرفية، وتوفر لهم تجربة سلسة ومتكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في الأمان والجودة.

إدارة المحافظ الرقمية

تمكّن خدمة إدارة المحافظ الرقمية التي تمت إضافتها مؤخراً إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، المستخدمين من عرض جميع محافظ الرقمية والأجهزة التي تخزّن بطاقاتهم، سواءً كانت ائتمانية أو مسبقة الدفع أو بطاقات السحب الآلي.

تم تصميم هذه الميزة لتعزيز مستويات الأمان، حيث تمنح العملاء رؤية واضحة لمعرفة الأجهزة والمحافظ التي تستخدم بطاقاتهم عبر خدمات مثل Apple Pay وSamsung Pay وGarmin Pay، مما يعزز الأمان ويوفر راحة البال، ويساعد العملاء على التحكم الكامل ببطاقاتهم.

وبفضل هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين تحديد أي استخدام غير مصرح به واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

مركز الإشعارات بتصميم جديد

تم تطوير تصميم مركز الإشعارات في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بهدف تشجيع المستخدمين على التحول من الرسائل النصية (SMS) إلى الإشعارات الفورية (Push)، دون الحاجة لتذكر آخر أربعة أرقام من البطاقة أو الحساب عند مراجعة العمليات.

وتتضمن أبرز مزايا التصميم الجديد:

إضافة صورة للبطاقة بجانب كل إشعار خاص بعمليات البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع.

الاطلاع على اسم المتجر التي تمت عليه العملية المصرفيةتحسين ترتيب وعرض قائمة العمليات لتسهيل تتبع المعاملات بشكل أكثر وضوحاً وسلاسة .

إضافة خاصية البحث ضمن إشعارات المعاملات .

ويمنح التصميم المطوّر لمركز الإشعارات المستخدمين رؤية أوضح وتحكماً أكبر، مما يساعد على تعزيز الأمان والقدرة على اكتشاف أي استخدام غير مصرح به واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع.

برنامج المنزل من الوطني

يمكن للعملاء الاطلاع على قائمة المحلات المشاركة ببرنامج المنزل من الوطني للاستفادة من العروض والخصومات الحصرية.

وتعليقاً على إطلاق التحسينات الجديدة على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، قال نائب مساعد للرئيس – رئيس قنوات الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الدخيل: "تأتي هذه التحديثات في إطار استراتيجيتنا لتقديم تجربة مصرفية رقمية أكثر تطوراً وأماناً، بما يعكس التزامنا الدائم بوضع العميل في صميم كل ما نقوم به."

وأكد الدخيل حرص بنك الكويت الوطني على تزويد عملائه بأحدث الحلول التي تمنحهم الراحة والتحكم الكامل في تعاملاتهم المالية، في ظل إيمانه بأن الابتكار بات ضرورة وليس خياراً.

وأضاف: ""نعمل باستمرار على تطوير برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال إضافة مزايا جديدة تعكس التزامنا بتقديم تجربة مصرفية ذكية وسلسة وسريعة. ومن خلال هذه التحسينات المستمرة، نهدف إلى تمكين عملائنا من إدارة شؤونهم المالية ومعاملاتهم بسهولة ومرونة تامة."

وأشار الدخيل إلى أن الإقبال المتزايد من العملاء على استخدام البرنامج ساهم في تعزيز مكانته كخيار مثالي للخدمات المصرفية اليومية، بفضل ما يوفره من حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم.

ويتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لمستخدميه إنجاز المعاملات المصرفية المختلفة، ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وكذلك الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت وغيرها من الخدمات.

ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوفر حالياً على متجر آبل App Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.

