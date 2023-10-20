الإنشاء والتشغيل

بتكليف من الشركة السعودية لشركات المياه، ستكون اكسيونا مسؤولة عن تطوير وتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق لمدة 25 عامًا.

أكثر من مليوني نسمة

عند الانتهاء، ستخدم محطات معالجة مياه الصرف الثلاثة أكثر من مليوني نسمة.

تمكنت اكسيونا وشركاؤها المحليين ، توزيع و تماسك، من تحقيق مليون ساعة عمل بدون إصابات تؤدي إلى فقدان الوقت (LTI) في ثلاث محطات معالجة مياه الصرف الصحي - مدينة-3، وبريدة-2، وتبوك-2 - التي يتم بناؤها في المملكة العربية السعودية.

يعكس هذا الإنجاز التزام الشركات بالسلامة والتركيز المشترك بين اكسيونا وشركائها على منع المخاطر وتنفيذ التدابير الصحية والسلامة (HSE) بشكل صحيح بين جميع عمال المشروع.

تطبق شركة اكسيونا، بالتعاون الوثيق مع الشركة السعودية لشركات المياه وشركائها، معايير صحية وسلامة عالية جدًا منذ بداية الأعمال. وهذا الإنجاز الحالي هو نتيجة الجهد الكبير من قبل جميع الأطراف المعنية.

يُظهر السجل الخالي من (LTI) العمل الجماعي الشامل لجميع الأطراف المشاركة: الشركة السعودية لشركات المياه، اكسيونا، توزيع، تماسك، بالإضافة إلى المقاولين الفرعيين الذين، منذ بداية المشروع، جعلو من الأمان اولوية.

أكد لويس إستاسيو سييرا، مدير المشروع، هدف الشركة في انهاء المشروع بمعدل (LTI) صفر والامتثال لجميع متطلبات العقد.

ثلاث محطات معالجة مياه الصرف الصحي

أصبحت عقود هذه الثلاث محطات معالجة مياه الصرف الصحي الأولى من نوعها من نوع BOOT/EPC (بناء واستملاك وتشغيل ونقل/هندسة وتوريد وبناء) التي وقعتها اكسيونا في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط.

ستكون اكسيونا مسؤولة عن تطوير وتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق لمدة 25 عامًا.

عند الانتهاء، ستعالج محطات مدينة-3 (200,000 م3/يوم، قابلة للتوسيع إلى 375,000 م3/يوم)، وبريدة-2 (150,000 م3/يوم)، وتبوك-2 (90,000 م3/يوم) مياه الصرف الصحي الحضرية لأكثر من مليوني نسمة.

ستقوم الشركة أيضًا بتنفيذ 23 كيلومترًا من شبكات جمع مياه الصرف المعاد تدويرها للاستخدام في الري، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة خزانات تخزين والمحطات الضخ المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها شركة أكسيونا إنجازاً مالياً ناجحاً بقيمة 480 مليون دولار عبر قرض أخضر في مجال المياه، مما يسلط الضوء على التفاني الشركة في دعم الاستدامة وتطوير الابتكار.

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