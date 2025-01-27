في خطوة استراتيجية من شأنها تحقيق نقلة في القطاعين الفندقي والترفيهي في مصر، تم التوقيع بالأحرف الأولي على إنشاء تحالف استثماري في القطاعين الفندقي والترفيهي، إذ وقعت شركة 'ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية'، المؤسس والمطور العام لمدينتي 'مستقبل سيتي' و'مدى' بشرق القاهرة مذكرة تفاهم مع شركة 'سمو للاستثمار الدولى'، إحدى الشركات السعودية الرائدة في التطوير و الاستثمار العقاري، وشركة 'أدير العالمية' المملوكة لمجموعة 'أدير القابضة' و"سمو القابضة"، وشركة "حسن علام العقارية"، إحدى أبرز الشركات في قطاع التطوير العقاري بمصر.



يهدف التحالف إلى استثمار نحو 2 مليار دولار لتعزيز الاستثمارات في القطاعين الفندقي والترفيهي في قلب القاهرة علي ضفاف النيل أو في مدن ميدار، مما يسهم في جذب وزيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية رائدة في المنطقة.



تم توقيع العقد بالمقر الإداري لشركة "ميدار" بمدينة مستقبل سيتي بين المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، والمهندس عبد الرحمن بن عايض القحطانى، العضو المنتدب لشركة 'سمو للاستثمار الدولى' والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية، والمهندس محمد مدحت حسن علام نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "حسن علام العقارية".



في هذا السياق، "قال المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية": 'نحن فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحالف الاستراتيجي الجديد الذي يجمع بين "ميدار" وشركائنا الرائدين في القطاع العقاري. تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري وسياحي رائد في المنطقة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. إن هذا التحالف العملاق يشكل خطوة محورية نحو تطوير مشروعات مبتكرة في القطاعين الفندقي والترفيهي في قلب القاهرة، مما يسهم في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني. نحن ملتزمون من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية بتقديم معايير جديدة من الجودة والابتكار، ما يساهم في تعزيز استدامة المشروعات ويواكب تطلعات السوق العالمي.'"



من جانبه، عبر المهندس عبد الرحمن بن عايض القحطاني، العضو المنتدب لشركة "سمو للاستثمار الدولي"، عن سعادته بدخول "سمو للاستثمار" في تحالف استراتيجي يجمع باقة من الشركات الرائدة في صناعة التطوير العقاري بمصر والوطن العربي عامة، مضيفًا أن تطوير مشروعات في القطاعين الفندقي والترفيهي في مدن ميدار

أو بالقاهرة يحمل رونقًا خاصًا إذ يرتبط بوسط القاهرة التي تعج بأنسجة عمرانية مختلفة وطبيعة فريدة من العمارة فهي نموذج لباريس على ضفاف النيل، مشيدًا أيضًا بالجهود الحكومية المصرية في تطوير البنية التحتية وتدشين المدن الجديدة وفي الوقت ذاته تطوير المدن القائمة، وكذلك تشجيع الاستثمار بوجه عام خاصة الأنشطة المرتبطة بالترفيه والسياحة والثقافة والتي تعتبر ركنًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.



في هذا الشأن، قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذى لشركة "أدير العالمية"، إن ضخ استثمارات جديدة في القطاعين الفندقي والترفيهي بمصر خطوة مهمة في التوقيت الحالي في ظل مستهدفات الحكومة المصرية للوصول إلى ٣٠ مليون سائح ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة حاليًا من 222 ألف غرفة إلى ما يتراوح بين 450 و500 ألف غرفة بحلول 2030 ، والعمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها.. وتابع باسل الصيرفي: "قطاع الترفيه والفندقة بمصر مرشح للعب دور أكبر في الناتج المحلي فحجم قطاع الترفيه والإعلام عالميا سيتجاوز الـ 2.6 تريليون دولار بنهاية العام المقبل، والتوقعات تشير إلى ارتفاع استثمارات القطاع الترفيهي لمصر إلى 3.7 مليار دولار بحلول 2028.



بدوره، أعرب السيد محمد مدحت حسن علام، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "حسن علام العقارية" عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نخبة رائدة من شركات التطوير و الاستثمار العقارى فى مصر و العالم العربى وذلك باعتبارها خطوة فارقة على مستوى التنمية العقارية و السياحية و الترفيهية في مصر، وأضاف علام أن هذه الشراكة تجسد التزام الشركة بالابتكار والممارسات المستدامة خاصة في ظل استمرار السوق المصرية في جذب اهتمام كثير من المستثمرين على المستويين المحلي والدولي. وأضاف علام أن الشركة تتطلع إلى تطوير مشروعات تتسم بالديناميكية والتكامل بالإضافة إلى تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات تعزز الصورة الحضرية وتقدم قيمة متميزة للعملاء والشركات على حدٍ سواءٍ، وذلك عبر توحيد الجهود و تعزيز الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يحظى بها مختلف الأطراف في هذا التحالف.

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