تم إطلاقه خلال "أسبوع قطر للاستدامة 2022"

الدوحة: أعلنت مايكروسوفت ومركز "إرثنا – مركزٌ لمستقبل مستدام" عضو مؤسسة قطر، وشركة دي إل إيه بايبر، وهي من أكبر شركات المحاماة في العالم، عن إطلاق "تحالف التكنولوجيا من أجل الاستدامة" على هامش أسبوع قطر للاستدامة الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر 2022.

يهدف التحالف إلى تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة، وتمكين المؤسسات من تنفيذ أهدافها البيئية، وتسريع التغيير من خلال مقترحات لسياسات وأنظمة جديدة.

بهذه المناسبة، قال السيد غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا: "تأتي الاستدامة في صميم أعمالنا ومبادراتنا، ومن خلال هذا التحالف سنتمكن من التعاون مع المزيد من الشركات والمؤسسات لمعالجة التغير المناخي. وستجمع هذه الشراكة بين أحدث التقنيات والمهارات لتطوير المبادرات والاستراتيجيات الرئيسية لدفع أهداف التنمية المستدامة في قطر."

من خلال هذه الاتفاقية، سيسلّط التحالف الضوء على قصص نجاح مؤسسات وشركات تبيّن من خلالها دور التكنولوجيا من أجل الاستدامة، وتشجع على الحوار بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين مختلف أفراد المجتمع والمنظمات من أجل التنمية المستدامة. كما سيتم تبادل المعرفة والممارسات الناجحة من خلال تنظيم ورش العمل وبرامج التدريب والمؤتمرات، وتقديم توصيات بشأن سياسة النظام الإيكولوجي والمشاركة مع الحكومة لدعم المبادرات المتعلقة بالاستدامة.

من جهتها قالت السيدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر: "يعتبر التغير المناخي من القضايا الأكثر أهمية في عصرنا هذا، وتتطلب معالجته تظافر الجهود على نطاق واسع والمزيد من الابتكارات التكنولوجية". وأضافت: "نؤكد التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة في قطر وتوفير أحدث التقنيات للإبتكار في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة. ونهدف من خلال تحالف التكنولوجيا من أجل الاستدامة إلى توفير منصة تعزز تظافر الجهود والسياسات الرامية الى الاستدامة من خلال الاستفادة من خبراتنا ومهاراتنا وتقنياتنا المختلفة وتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامة."

من جهته، أكّد الدكتور إيهاب السنباطي، الشريك في مكتب دي إل آيه بايبر "إلتزام الشركة بتعزيز الشركات والمؤسسات من خلال تسهيل الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة". مضيفًا: "إن غرس ثقافة الاستدامة والمساءلة من شأنه أن يجهز الشركات والمستثمرين والحكومات والقادة وغيرهم من الجهات المختصة وأصحاب القرار لمواجهة فرص الاستدامة الاستراتيجية والقانونية والمالية والتشغيلية المعقدة."

يسعى الأعضاء المؤسسون لتحالف التكنولوجيا من أجل الاستدامة تأسيس شبكة تضم الجهات المختصة في قطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية والأوساط الأكاديمية والشركات.

يأتي إطلاق تحالف التكنولوجيا من أجل الاستدامة عقب إطلاق منطقة مراكز البيانات السحابية العالمية في قطر، التي تقدّم خدمات سحابية متقدمة للمطورين والشركات من كل الأحجام لابتكار وتوفير تجارب جديدة للشركات وتحويل قطاعاتها وعملياتها بالإضافة إلى تسريع عجلة الابتكار وتقليل الأثر البيئي لأنظمتها وعملياتها التشغيلية.

#بياناتشركات

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نبذة عن مايكروسوفت

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز “MSFT" @microsoft) على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.

نبذة عن مركز إرثنا

"إرثنا" مركز غير ربحي ينصب تركيزه على بحوث السياسات والمناصرة، أنشئ تحت مظلة مؤسسة قطر بهدف نشر الوعي والتأثير على السياسات المتعلقة بالاستدامة محلياً ودولياً.

يجمع المركز بين الخبرة الفنية والبحثية والاستشارات السياسية والمناصرة بهدف تشكيل مجتمع من الخبراء التقنيين والبحثيين، والعاملين في القطاع الحكومي، وصانعي السياسات، وصنّاع القرار، والشركات، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمجتمع المدني لبناء مستقبل أكثر استدامةً وتجدداً.

ويدير "إرثنا" برامج في تخصصات متعددة في مجالات المناخات الحارة، والمدن المستدامة، والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات المدينة التعليمية في مؤسسة قطر كقاعدة اختبار للتقنيات والممارسات المستدامة.

كما يركّز "إرثنا" على تطوير أدوات وحلول وسياسات لتحسين حياة الناس في بيئة طبيعية، ويقدم رسالة أمل ويتخذ خطوات مؤثرة للمحافظة على الموروث من خلال العمل يداً بيد مع المجتمع على إيجاد وتصميم حلول توظّف الموارد بالشكل الأمثل وتأخذ بعين الاعتبار الثقافة المحلية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع سارة عبدالسلام: Sarah.abdussalam@teneo.com

+974 5010 6788

مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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