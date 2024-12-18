يسعى التطبيق باستمرار لتقديم حلول مالية مبتكرة تُبسط للمستخدمين إدارة معاملاتهم

القاهرة، في خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، أعلنت شركتا تالي، المنصة الأكثر شمولًا لخدمات المدفوعات والمتحصلات الرقمية في مصر، وتيلدا عن تحالف استراتيجي يهدف إلى إطلاق خدمة رقمية مبتكرة، تفتح آفاقاً جديدة لإدارة المعاملات المالية اليومية عبر تطبيق تيلدا. إذ تمكن هذه الخدمة الجديدة مستخدمي تيلدا من إضافة الأموال إلى حساباتهم بسهولة باستخدام أي بطاقة بنكية، ما يوفر تجربة سريعة وآمنة.

بفضل البنية التحتية المتطورة التي توفرها شركة تالي، ستتيح هذه الخدمة للمستخدمين مرونة أكبر وتحكماً أفضل في عملياتهم المالية دون الحاجة للتبديل بين منصات متعددة، كما أنه من المتوقع أن يعزز هذا التعاون تجربة المستخدمين ويجذب المزيد من العملاء إلى تطبيق تيلدا.

في هذا الصدد، أعرب السيد/ مجدي حسن، المدير التنفيذي لشركة تالي، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن هذا التحالف يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة لشركة تالي، والتركيز المستمر لشركة تيلدا على توفير تجربة مستخدم استثنائية. وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام شركة تالي بدعم الشمول المالي في مصر من خلال تقديم حلول رقمية آمنة ومعتمدة على أحدث أنظمة الأمان العالمية.

ومن جانبه، أوضح السيد/ أحمد صباح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تيلدا، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سهولة استخدام تطبيق تيلدا، حيث يعمل فريق تيلدا باستمرار على تقديم حلول مالية مبتكرة تُبسط للمستخدمين إدارة معاملاتهم؛ مضيفًا أن هذه الخدمة الجديدة ستساهم في تحسين تجربة العملاء وجذب المزيد من العمليات عبر التطبيق.

تسعى تالي منذ تأسيسها إلى تقديم حلول بنية تحتية رقمية رائدة تلبي احتياجات المؤسسات الكبرى والتجار والشركات الناشئة، وذلك بهدف بناء مجتمع مالي رقمي متكامل يدعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

نبذة عن شركة تالي:

تالي هي شركة خدمات مدفوعات رقمية تسعي لتقديم التقنيات الأكثر تقدما لتجلب إمكانيات وفرصًا جديدة. وتسعي شركة تالي للاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحالية لأقصى درجة وتطويعها لبناء منصة رقمية متكاملة بما يتناسب مع احتياجات العصر الحالي لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تمكن مختلف العملاء من البنوك ، والمؤسسات، والتجار،والأفراد، وشركات التكنولوجيا المالية أيضًا.

وستقوم شركة تالي بدور مقدم الخدمات التكنولوجية الرقمية التي تمكن عملائها من الأسرع للتحول الرقمي

نبذة عن شركة تيلدا:

تُعَدّ تيلدا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة الأموال وتحويلها وفهمها. تيلدا الطريقة الأسهل والأسرع لإرسال وإنفاق وتوفير وتحويل النقود بين الأفراد، فضلاً عن مساعدتها للمستخدمين في إدارة جميع أموالهم وشؤونهم المالية اليومية، وذلك بفضل التزامها الثابت بتسهيل الوصول، وتعزيز الأمان، وتركيزها على تجربة المستخدم. تقدّم تيلدا منصة رقمية وحلول دفع مبتكرة تُمكّن الأفراد من التحكم الكامل بأموالهم في أي وقت ومن أي مكان.

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