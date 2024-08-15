أبوظبي: وقَّع تحالف يضمُّ كلاً من «شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة»، و«ماروبيني» اليابانية و«سويز» الفرنسية، اتفاقية تطوير مشتركة مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وشركة «أوسفتامينوت»، لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند في أوزبكستان، بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي.

ويعدُّ هذا المشروع الأكبر من نوعه في أوزبكستان ورابطة الدول المستقلة، حيث تبلغ قدرته الاستيعابية عند إنجازه 1.5 مليون متر مكعب من المياه المُعالجَة يومياً، وسيُسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وسيدعم التقدُّم الاقتصادي في مدينة طشقند والمناطق المحيطة بها.

أُقيم حفل التوقيع في مدينة طشقند، ووقَّع الاتفاقية معالي لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، والمهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، وأحمد سوفنكلوف، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت، وشركاء التحالف كازواكي شيبويا، المدير العام لدائرة البنية التحتية البيئية في شركة «ماروبيني»، وسيلفير ديلاوني، الرئيس التنفيذي لمنطقة رابطة الدول المستقلة في شركة «سويز».

ويُتوقَّع أن يخدم هذا المشروع أكثر من 3 ملايين نسمة في طشقند والمدن والمناطق المجاورة، وسيكون بديلاً لمحطتي معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي سالار وبكتيمير. وسيبدأ تطوير المحطة في عام 2026، على أن تُشَغَّل بكامل طاقتها في عام 2030.

وبموجب اتفاقية التطوير المشتركة، ستتولَّى شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، بالتعاون مع أعضاء التحالف «ماروبيني» و«سويز»، مهام التطوير والتصميم والتمويل والتوريد، وبناء المحطة وتشغيلها وصيانتها، وخطوط الصرف الصحي لمدة 25 عاماً. وتتولَّى أوسفتامينوت مهام تشغيل الخطوط الرئيسية الجديدة للصرف الصحي.

وقال معالي لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان: «تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب مذكرة اتفاق وُقِّعَت في وقتٍ سابقٍ، وهي تعكس التعاون الاقتصادي المستمر بين دولة الإمارات وأوزبكستان في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية للارتقاء بجودة الحياة لسكان طشقند والمناطق المجاورة، ما يعود بالنفع على منطقة رابطة الدول المستقلة. ويجسِّد هذا المشروع الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديداً الركائز المتعلقة بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة».

وقال أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة: «إنَّ إبرام اتفاقية التطوير المشتركة مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان وشركة (أوسفتامينوت) يؤكِّد التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان. وتعكس هذه الشراكة حرصنا الدائم على تقديم حلول المياه المستدامة على نطاق واسع، استناداً إلى خبراتنا العالمية في تطوير وتشغيل وإدارة مرافق معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة بكفاءة عالية. ونتطلَّع إلى التعاون مع أعضاء التحالف لدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية أوزبكستان، والإسهام في تحقيق الأمن المائي المستدام على المدى الطويل».

وقال أحمد سوفنكلوف، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت: «تؤكِّد شراكتنا مع شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة التزامنا المتبادَل بتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وترسيخ العلاقات القائمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة لضمان إمدادات مياه آمنة وحلول مستدامة. ويُسهم هذا المشروع في تلبية طموحات التنمية الاقتصادية في أوزبكستان، وبناء مستقبل مزدهر لسكان طشقند، انطلاقاً من حرصنا الدائم على تحقيق التقدُّم المستدام للأجيال المقبلة».

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