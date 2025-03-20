تضم صفقة الاستحواذ مجموعة واسعة من كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، من بينهم شركة إدارة الاستثمارات الخاصة "نيوبيرغر بيرمان"، و"مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية"، و"شركة ألبا المالية"، ودبي القابضة، مما يدعم مجموعة "نورد أنجليا" التعليمية بخبرات استراتيجية عميقة ورأس مال طويل الأجل لتتمكن من مواصلة مسيرة نموّها وتوسعها وتعزيز حلولها المبتكرة في قطاع التعليم المتميزّ

يساهم تنوع وعمق قاعدة المساهمين والمستثمرين في مجموعة "نورد أنجليا"، بمن فيهم مدراء الأصول والمؤسسات المالية، في تعزيز مرونة أداء المجموعة على الأجل الطويل، كما يوفر رأس مال استراتيجي جديد يدعم المجموعة في مواصلة الابتكار والتوسع المستقبلي

لندن، المملكة المتحدة: أعلنت شركة "إي كيو تي"، في إطار تحالف دولي يضم مجموعة من كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، شملت شركة إدارة الاستثمارات الخاصة "نيوبيرغر بيرمان"، و"مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية"، و"شركة ألبا المالية"، ودبي القابضة للاستثمارات، اليوم عن نجاحها في استكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة "نورد أنجليا" التعليمية ("نورد أنجليا" أو "المجموعة")، مقابل 14.5 مليار دولار أمريكي.

وتمثّل هذه الصفقة محطةً بارزةً في مسيرة تطور مجموعة "نورد أنجليا" التعليمية، كما تعزز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الدولية الرائدة في قطاع التعليم الدولي الخاص. وهذه المجموعة تدير أكثر من 80 مدرسة منتشرة في 33 دولةً، وتقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 90 ألف طالب تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عاماً. ويواصل طلاب "نورد أنجليا" تحقيق نتائج أكاديمية متميزة، حيث يتم قبول خريجي الصف الثاني عشر بانتظام في أرقى 100 جامعة على مستوى العالم. وتتبلور فلسفة التعليم التي تتبناها المجموعة حول التعلم الشخصي، حيث يتم تصميم أساليب التدريس داخل الفصول الدراسية وفقاً لأسلوب التعلم الفريد لكل طالب.

وبجانب مجموعة "إي كيو تي"، وشركة إدارة الاستثمارات الخاصة "نيوبيرغر بيرمان"، و"مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية"، و"شركة ألبا المالية"، ودبي القابضة، شهدت صفقة الاستحواذ على مجموعة "نورد أنجليا" التعليمية مشاركة مجموعة متميزة من مديري الأصول والمؤسسات المالية الدولية، مما يعزز هيكل ملكية الشركة ويوسع قاعدة مستثمريها بشكل كبير. وتضم هذه المجموعة صناديق ثروة سيادية، وشركات تأمين، ومكاتب عائلية استثمارية تمتد عبر آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، ما يعزز استقرار هذا المجموعة على الأجل الطويل بصفتها شركة خاصة، ويدعمها برؤى استراتيجية جديدة وموارد مالية إضافية لدعم نموها المستمر وتوسعها في قطاع التعليم العالمي. ويعكس هذا الزخم القوي والالتزام الراسخ من جانب المستثمرين الجودة الاستثنائية التي تتمتع بها المجموعة والثقة في مسارها المستقبلي.

ومنذ عام 2008، كانت مجموعة "إي كيو تي" شريكاً استراتيجياً ملتزماً بدعم "نورد أنجليا"، حيث عززت التزامها بشكل أكبر في عام 2017 عندما انضم "مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية" كمستثمر رئيسي في المجموعة. وخلال هذه الفترة، لعبت "إي كيو تي" دوراً محورياً في دفع استراتيجية الاندماج والاستحواذ، مما مكّن "نورد أنجليا" من إتمام أكثر من 21 صفقة استحواذ منذ عام 2017، وهو ما ساهم بشكل مباشر في توسيع نطاق أعمالها وزيادة إيراداتها بشكل ملحوظ. إضافةً إلى ذلك، تعاونت "إي كيو تي" عن كثب مع "نورد أنجليا" لتعزيز استثماراتها في المبادرات الرقمية، مما أدى إلى تحسين تجربة الطلاب التعليمية وربع مستوى كفاءتها التشغيلية. وقد نجحت مجموعة "نورد أنجليا"، تحت مظلّة "إي كيو تي"، في تطوير نموذج تعاوني مبتكر مع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة، مما عزز سمعتها في مجال التميز الأكاديمي. وتشمل قائمة شركائها منظّمة اليونيسف، ومعهد جوليارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وأكاديمية IMG، وكلية كينجز في لندن، ومركز "بروجكت زيرو"، أحد المراكز البحثيّة التابعة لكلية الدراسات العليا في التعليم بجامعة هارفارد.

انضمت شركة "نيوبيرغر بيرمان" لإدارة الاستثمارات الخاصة، وشركة ألبا المالية، ودبي القابضة، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين الدوليين، إلى مجموعة "إي كيو تي" و"مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة "نورد أنجليا" كمجموعة تعليمية عالمية رائدة تقدم منهجاً أكاديمياً متميزاً يرتقي بالمعايير التعليمية والتجربة الطلابية. ويعكس هذا التحالف الاستثماري التزاماً راسخاً بدعم النمو العضوي وتعزيز التوسع للمجموعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما يضمن استمرار "نورد أنجليا" في مسيرتها نحو الابتكار والريادة داخل قطاع التعليم العالمي المتطور.

وفي هذه المناسبة، قال جان إريك سالاتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إي كيو تي" آسيا ورئيس قسم رأس المال الخاص في آسيا: "تفخر ’إي كيو تي’ بكونها شريكاً طويل الأمد لمجموعة ’نورد أنجليا’، حيث تواصل دعم تطورها كمنصة دولية رائدة في مجال التعليم المتميز. وتعكس هذه الصفقة تحقيق نتيجة قوية وخروجاً ناجحاً لـ ’صندوق BPEA لاستثمارات الملكية الخاصة 6’، كما تمثّل أيضاً محطة فارقة في مسيرة ’إي كيو تي’، إذ نتعاون مع مجموعة متميزة من المستثمرين الدوليين الذين يتشاركون التزاماً راسخاً برسالة مجموعة ’نورد أنجليا’. كما أن قوة وتنوع قاعدة المساهمين المتنامية ستعزز استقرار المجموعة على المدى الطويل، وتوفر رأس مال استراتيجي إضافي، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع. ونحن متحمسون لهذه المرحلة القادمة، ونتطلع إلى أن تواصل مجموعة ’نورد أنجليا’ مسيرتها في وضع معايير جديدة ضمن مجال التميز الأكاديمي والتأثير العالمي".

ومن جانبه، قال جاك هينيسي، الشريك لدى إي كيو تي لاستثمارات الملكية الخاصة: "تُعد نورد أنجليا مؤسسة استثنائية وضعت معايير جديدة للتميز في التعليم الخاص الدولي. وعلى مدار أكثر من 16 عاماً، تعاونّا عن كثب مع فريق الإدارة المتميز للمجموعة لتوسيع نطاق حضورها وتعزيز عروض خدماتها وحلولها الأكاديمية. ومع استكمال هذه الصفقة، نحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة بالشراكة مع شركة إدارة الاستثمارات الخاصة ’نيوبيرغر بيرمان’، و’مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية’، و’شركة ألبا المالية’، ودبي القابضة، إلى جانب مجموعة دولية من شركات الاستثمار الملتزمة بدعم المجموعة على الأجل الطويل. وهذا التحالف الاستثماري القوي يعزز مكانة ’نورد أنجليا’ ويؤهلها إلى المضي قدماً نحو مرحلتها التالية من مسيرة النمو والابتكار".

وبدوره، قال أندرو فيتزموريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نورد أنجليا" التعليمية: "نحن سعداء بالشراكة مع مجموعة من أكثر المستثمرين المرموقين على مستوى العالم، والذين يتقاسمون معنا نفس الالتزام تجاه تحقيق أعلى درجات التميز التعليمي. ولا نغفل في هذه المناسبة عن الإشادة بشركة ’إي كيو تي’ التي كانت لنا شريكاً استثنائياً على مدار السنوات الماضية، حيث لعبت دوراً محورياً في تعزيز وتطوير برامجنا الأكاديمية، والاستثمار في عملياتنا من الأبحاث والابتكار، وتوسيع شبكة مدارسنا عالمياً. وبينما نحظى بدعم مستثمرينا الكرام، سنواصل المضي قدماً نحو المستقبل مع اقتناص أفضل الفرص المتاحة لتحسين نتائج الطلاب بشكل أكبر، وتعزيز جودة التعليم الذي نقدمه".

وتجدر الإشارة أن شركة "إي كيو تي" تستثمر في مجموعة "نورد أنجليا" التعليمية من خلال "صندوق BPEA لاستثمارات الملكية الخاصة 6" التابع لها.

نبذة عن "إي كيو تي"

تعد "إي كيو تي" مؤسسة استثمارية عالمية تنتهج استراتيجية محددة الأهداف، تدير أصولاً إجمالية بقيمة 269 مليار يورو (منها 136 مليار يورو أصول مُدِرّة للرسوم)، موزعة على قطاعين رئيسيين – رأس المال الخاص والأصول العقارية. تمتلك "إي كيو تي" شركات ومحافظ استثمارية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين، وتوفر لها الدعم اللازم لتحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي والريادة في السوق.

لمزيد من المعلومات: www.eqtgroup.com

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نبذة عن "نورد أنجليا للتعليم"

باعتبارنا مؤسسة تعليمية عالمية رائدة، نسعى إلى صياغة مستقبل التعليم من خلال إعداد جيل من المواطنين العالميين يتميزون بالإبداع والمرونة، حيث يغادر خريجونا مؤسساتنا التعليمية مزودين بكافة المقومات اللازمة للتفوق في شتى مسارات حياتهم المستقبلية.

تستند منظومتنا التعليمية إلى ركائز أكاديمية راسخة تجمع بين التميز في التدريس والمناهج ذات المستوى العالمي، مدعومةً بأحدث التقنيات والمرافق المتطورة، مما يُثمر عن تجربة تعليمية استثنائية. ونحرص على إلهام منتسبينا، سواءً داخل القاعات الدراسية أو خارجها، لتجاوز سقف توقعاتهم وتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

إدراكاً منا لتفرد أساليب التعلم لدى كل طفل، تتبنى مؤسساتنا التعليمية حول العالم منهجية تربوية مرنة تُلبي الاحتياجات الفردية لكل متعلم. وبفضل كوادرنا التدريسية المتميزة، يحقق أبناؤنا نتائج أكاديمية مرموقة تؤهلهم للالتحاق بأعرق الجامعات العالمية.

تمتد عائلة "نورد أنجليا" العالمية عبر 33 دولة، حيث تضم أكثر من 80 مؤسسة تعليمية ما بين مدارس داخلية ونهارية، تقدم خدماتها التربوية لما يزيد عن 90,000 متعلم تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً.

للمزيد من المعلومات: nordangliaeducation.com

للتواصل: المكتب الإعلامي لـ"إي كيو تي"، press@eqtpartners.com

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