دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام عملية بيع حصة الأغلبية في "نيوباي" NEOPAY، الشركة المتميزة بنموها السريع في الإمارات والرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمية. وكانت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وشركة ديجي بايز Dgpays، وهي شركة رائدة مقدمة لتكنولوجيا البنية التحتية المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أعلنتا في 13 سبتمبر 2024، عن موافقتهما على صفقة الاستحواذ هذه.

وبموجب هذه الصفقة، سيحتفظ المشرق بحصة أقلية مؤثرة في "نيوباي"، في إطار التزامه بدعم النمو المستمر للشركة. وتمثل هذه الشراكة الإستراتيجية محطة هامة في مسيرة نمو شركة نيوباي التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية ودخول أسواق جديدة وتعزيز عروض خدماتها المبتكرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن استكمال صفقة الاستحواذ هذه يجسّد التوافق الاستراتيجي بين آركابيتا وديجي بايز والمشرق، ويبرز التزامهم المشترك بتحفيز الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

عن نيوباي

نيوباي، شركة المدفوعات الرقمية المفضلة في المنطقة، وهي شركة رائدة تابعة للمشرق تعتبر الأسرع نموًا في تقديم خدمات الدفع للتجار وحلول تنفيذ عمليات الدفع ومجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة، منها المحافظ المدمجة، والحلول القائمة على البرمجيات المقدمة كخدمات، ووسائل الشراء الآن والدفع لاحقًا، وخدمات تحليل البيانات، وغيرها. وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لعمليات المدفوعات التي تنفّذها نيوباي أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وهي الشركة الأولى في تطوير الابتكارات في قطاع المدفوعات الإلكترونية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن كيفية إضافة نيوباي القيمة لعملائها، فضلاً زيارة موقع نيوباي على الإنترنت: www.neopay.ae

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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