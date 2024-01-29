في إطار سعيه لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه، يقدم البنك الوطني العُماني حساب الخدمات المصرفية المتميزة المصمم خصيصًا لتوفير تجربة حصرية تلبي جميع احتياجات العميل المصرفية والاستثمارية، وهو محفظة مالية متخصصة بتقديم مختلف منتجات الادخار والاستثمار لمساعدة العملاء على تحقيق تطلعاتهم المستقبلية. وصُمم هذا الحساب للأفراد الذين تتراوح رواتبهم من ١,٠٠٠ ريال عماني إلى ٢,٩٩٩ ريال عماني، أو الذين يحتفظون بوديعة بقيمة ١٠,٠٠٠ ريال عماني، وذلك تأكيدًا على التزام البنك بتقديم منتجات مالية عالية الجودة لمختلف شرائح العملاء.

وفي حديثه حول المنتج، قال علي بن مصطفى اللواتي، مساعد المدير العام - رئيس الأعمال المصرفية الخاصة والشرائح في البنك الوطني العُماني: " تجسد الخدمات المصرفية المتميزة التزامنا بتوفير خدمات مالية متميزة لعملائنا الكرام، إذ نتفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة. وقد صُمم هذا المنتج لتلبية هذه الاحتياجات بشمولية، حيث يتمتع عملاء حساب الخدمات المصرفية المتميزة بخدمات استثنائية عبر حلول رقمية متقدمة، لضمان الوصول السريع والسلس إلى الخدمات المصرفية، مما يوفر عليهم الوقت. ويلتزم البنك الوطني العماني بتحسين التجربة المصرفية، وتقديم خدمات وحلول مصرفية عالية الجودة تلبي جميع احتياجات وتطلعات عملائنا الكرام".

ويقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة مجموعة واسعة من المميزات، بما في ذلك خطة الاستثمار المنظّم، والتي تتطلب حدًا أدنى للاستثمار الشهري قدره ١٠٠ ريال عماني فقط. ويمكن للعملاء الاستفادة من الأسعار الخاصة والمخفّضة لخيارات التمويل، والحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، والوصول إلى سقف أعلى للسحب والإنفاق من بطاقة الخصم المباشر، والاستمتاع بسهولة التحويلات المحلية الفورية برسوم رمزية قدرها ٢٠٠ بيسة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة مجموعة من المزايا الحصرية التي تلائم أسلوب حياة العملاء، حيث يمكن لهؤلاء الاستمتاع بخصومات مميزة من خلال تطبيق فيزا إكسبيرينس من (إنترتينر) على تناول الطعام والتسوق والأنشطة الترفيهية. كما يمكنهم السفر براحة بال مع إمكانية الوصول إلى صالة المطار من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى الحصول على ٢٠٠٠ نقطة مكافأة مجانية.

ويضمن حساب الخدمات المصرفية المتميزة تقديم تجربة مصرفية سلسة وحصرية للعملاء، بحيث يمكنهم من التركيز على أولوياتهم الرئيسية، وذلك عبر تقديم مجموعة واسعة من الامتيازات من بينها وجود مدير علاقات مخصص لتلبية جميع متطلباتهم المصرفية، وخبير إدارة ثروات معتمد للمساعدة في الحفاظ على مواردهم المالية وتعزيزها، والأولوية في الخدمة في جميع الفروع، والأولوية في الخدمة عند استخدام تطبيق الخدمة المصرفية.

يمكنكم الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمجموعة حسابات البنك الوطني العماني ومنتجاته وعروضه الحصرية على الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل المباشر مع مركز اتصال البنك على الرقم ٢٤٧٧٠٠٠٠ أو عبر تطبيق الخدمة المصرفية من البنك الوطني العماني.

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