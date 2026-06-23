عمان، الأردن : جدد بنك صفوة الإسلامي وصندوق الإئتمان العسكري اتفاقية التعاون ضمن مبادرة “رفاق السلاح” الهادفة إلى دعم المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووقّع الاتفاقية عن بنك صفوة الإسلامي الرئيس التنفيذي سامر التميمي وعن صندوق الإئتمان العسكري مديره العام يزيد الخالدي، حيث تتيح الاتفاقية تقديم حلول تمويلية متنوعة تشمل التمويلات الشخصية والسكنية وتمويل شراء السيارات، بشروط ميسرة وعوائد تفضيلية، وبما يلبي احتياجات المتقاعدين العسكريين ويسهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المختلفة عبر فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا بتعزيز التعاون مع القطاع العسكري وتقديم برامج مستدامة لدعم المتقاعدين العسكريين، ضمن برنامج “رفاق السلاح” الذي يهدف إلى توفير حلول تمويلية وخدمات مالية ميسّرة لهذه الفئة.

وتعكس هذه الاتفاقية استمرار التعاون بين الجانبين ضمن مسار الشراكات الوطنية الهادفة إلى دعم المتقاعدين العسكريين وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة لهم، وبما يعزز جودة الحياة لهذه الفئة.

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