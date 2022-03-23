جدة: توجت اللجنة المنظمة لجوائز النقل واللوجستيات TLME ‫شركة الخطوط السعودية للشحن بجائزتين ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٢م والتي جرى توزيعها في مدينة دبي بدولة الإمارات.

واعلنت اللجنة تحقيق السعودية للشحن جائزة التقدير لأفضل أداء في مجال التحول وكذلك جائزة الابتكار الأفضل في الاداء وذلك نظير الانجازات المتميزة التي حققتها الشركة على صعيد العمليات التشغيلية خلال عام ٢٠٢١م.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية للشحن تيدي زيبتز شكره وتقديره لكافة الشركاء في مختلف دول العالم على ثقتهم في أداء الشركة التي قدمت دوراً متميزا في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى مواصلة السعودية للشحن تعزيز حضورها القوي في الأسواق العالمية وتحقيق أرقام تشغيلية غير مسبوقة ومستهدفات تم العمل عليها طوال العام الماضي بأقصى درجات الالتزام بالرغم من الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الشحن الجوي والطيران بشكل عام نتيجة لتداعيات جائحة كورونا مشيرا إلى زيادة حجم الأوزان المنقولة على متن طائرات الشركة خلال عام 2021م بنسبة قدرها 5% عن العام السابق ويرجع ذلك إلي سلسلة من الحلول المبتكرة والتوسع في عدد من الاسواق الدولية.

وكشف زيبتز أن السعودية للشحن استشعرت منذ وقت مبكر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لتقديم خدمات شحن مواكبة لتطلعات عملائها حول العالم إلى جانب المحافظة على مستوى عال من الدقة والالتزام تجاه أبرز الاحداث والمناسبات العالمية التي احتضنتها المملكة بالإضافة إلى تسخير قدرات اسطول الشركة لدعم الحركة التجارية في مختلف الأسواق العالمية وكذلك التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة في القطاع اللوجستي الرامية إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من موقع المملكة الاستراتيجي للربط بين القارات وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتجميع البضائع.

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