دبي. تسيطر الفعاليات التسويقية في قطاع العقارات، مع تبني بروفيدنت إستيت لهذا الدور. في 23 و24 سبتمبر، ستقيم بروفيدنت إستيت أول فعالية لها في الهند في أحمد آباد. سيتم هذا العرض العقاري بالتعاون مع داماك، المطور الأكثر ثقة في دبي، مما يتيح للشركة تقديم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في أطار مجموعة من المشاريع المتنوعة في السوق.

في النصف الأول من عام 2023، شهد قطاع العقارات في دبي زيادة في النشاط، مع معاملات بلغ إجماليها 177 مليار درهم إماراتي. لاسيما حيث بلغت أعلى قيمة لبيع شقة 410 مليون درهم خلال هذه الفترة. تعكس هذه الأرقام ارتفاعًا هامًا في السوق، مع تسجيل أكثر من 60,440 عملية، مما يشير إلى زيادة قوية بنسبة 46.71٪ في قطاع العقارات السكنية ونمو بنسبة 30٪ في القطاع التجاري.

أحد عوامل الجذب التي تستقطب عددًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الهنود، إلى مجال العقارات في دبي هو الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. على الرغم من التقلبات العالمية، لا تزال بؤرة الاستقرار المادي، ولا تظهر أي علامات على الركود الاقتصادي.

ينجذب المستثمرون الهنود خاصة إلى دبي بسبب العائدات الإيجارية الوفيرة التي تقدمها. يقدم السوق عائدًا مستمرًا على الاستثمار يتراوح بين 5-7٪ من عائد الإيجار، وهي نسبة ظلت مستقرة على مدى السنوات القليلة الماضية. تقارن هذه بشكل إيجابي مع المدن الهندية الكبرى مثل مومباي ودلهي.

ومع ذلك، ليست العائدات الإيجارية الواعدة فقط التي تستقطب المستثمرين الهنود. تتميز دبي بموقعها الإستراتيجي عند مفترق طرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للتبادل والتجارة الدولية. تمثل هذه الميزة الجغرافية عامل جذب كبير للمستثمرين الهنود الذين يسعون لتوسيع مشاريعهم التجارية في

أسواق جديدة. علاوة على ذلك، فإن الاستقرار السياسي والمحيط اللائم للأعمال التجارية يوفران بيئة آمنة للمستثمرين الهنود لحماية رؤوس أموالهم. وقد عملت الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بشكل نشط، من خلال تزويد .للمستثمرين المدينة جاذبية لزيادةخدمات .

يوفر اقتصاد دبي القوي والمتوسع العديد من الفرص للمستثمرين الهنود الذين يسعون للاستفادة من إمكانات نمو المنطقة. في غياب ضرائب الدخل أو ضرائب الأرباح الرأسمالية، تظل دبي وجهة مغرية، خاصة بالنسبة للهنود الذين قد يواجهون أعباء ضريبية كبيرة في بلدهم.

بخلاف الجوانب المالية، تشتهر دبي بنوعية الحياة الاستثنائية التي تقدمها. تتميز المدينة ببنية تحتية عالمية المستوى، وخصائص سكنية وتجارية من الطراز الأول، ومراكز أعمال وتسوق مزدهرة، ومحيط آمن. تعزز الجالية الوافدة الكبيرة، بما في ذلك السكان الهنود الكبار، شعور المستثمرين والمقيمين الهنود بالألفة والراحة.

ببساطة، فإن استراتيجيات التنويع في دبي قد رعت سوقًا عقارية مزدهرة، مع وجود فرص نمو غزيرة في الأفق. .قدمهاي التي الفرص فقدان عدم على ويحرصون الديناميكي السوق هذا إمكانيات الهنود نولمستثمرا يدرك صرح فيشال بودفاني، مدير مبيعات بروفيدنت:

"إنها فرصة كبيرة للمستثمرين الهنود لمعرفة سوق العقارات في دبي وفوائد الاستثمار في دبي. سيساعد العرض العقاري في الهند المشترين لأول مرة على لقاء المطورين والوكلاء شخصيًا، والحصول على إجابات لجميع أسئلتهم، وبناء ثقتهم. استفد من الصفقات والحوافز الخاصة المتاحة فقط في عرض العقارات في مدينتك"

تضع بروفيدنت ريل إستيت تركيزًا قويًا على بناء العلاقات. بالتالي، سيمنح ممثل الشركة المستثمرين المحتملين الذين يسعون لمزيد من المعلومات والمساعدة يومين للقائهم بعد كل عرض عقاري. يعد توفير تجربة سلسة وبسيطة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لبروفيدنت إستيت، حيث تسعى إلى توجيه المستثمرين خلال كل خطوة من رحلة الاستثمار. -نهاية-

حول بروفيدنت العقارية: نسعي الي التميز منذ عام2008 . بروفيدنت استيت هو متجر شامل لكل ما يتعلق بالعقارات. مع قرارها بتقديم خدمه 5 نجوم دائما لعملائها، بروفيدنت استيت موجودة هنا لتلبيه اي متطلبات او استفسارات بخصوص الملكية. في جوهر العمل، تعمل شركه بروفيدنت استيت جاهدة لتقديم استشارات عقارية خاصة وخالية من المتاعب للمستثمرين والعائلات التي تتطلع الي العثور على المسكن المثالي على حد سواء. تفتخر بروفيدنت استيت بالمجموعة المتنوعة ليس فقط من الخدمات ولكن من طاقم الفريق الذي يدعم الشركة. مع أكثر من 22 جنسية مختلفة يتكلمون أكثر من 25 لغة مختلفة، جميعهم على استعداد للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالملكية. يتوفر. نحن دائما جاهزون للمساعدة في عمليات الشراء والتأجير وكذلك اداره الممتلكات طوال الطريق حتى البحث عن خيارات التمويل المناسبة او حتى العثور على منزل مثالي لقضاء العطل. تفتخر الشركة بكونها شفافة، صادقه ومهنيه لتقديم أفضل النتائج لعملائها.

#بياناتشركات

- انتهى -