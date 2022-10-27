للمنتجات من آصل نباتي في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط

لوند، السويد: أعلنت تتراباك، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول التغليف والتعبئة ومعالجة الأغذية، عن توقيع إتفاقية مع شركة نويتري للصناعات الغذائية الاماراتية، لتأسيس منشأة متخصصة في تصنيع منتجات من أصل نباتي في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وذلك لتوفير حلول التغليف والمعالجة المتكاملة والشاملة.

ويُعتبر هذا التعاون، الأول من نوعه لتوفير حلول نباتية من قبل تتراباك و نويتري، الشركة الإماراتية المحلية التابعة لمجموعة شركات الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد القاسمي. وتتناغم هذه الحلول المقترحة، مع رؤية الشركتين في مجال الاستدامة. إذ تتمحور الرؤية الاستراتيجية لشركة تتراباك، حول توفير عمليات تغلفة وتعبئة المواد الغذائية بأسلوب مستدام، من شأنه ضمان سلامة الأغذية وتوافرها، وفي الوقت نفسه، الحد من الأثّر البيئي على كوكبنا.

بناءً على دراسات وأبحاث تتراباك، من المتوقع بحلول العام 2032، أن تصل قيمة سوق الأطعمة النباتية إلى 34.5 مليار دولار، لا سيما في ظل ارتفاع مستوى إدراك ووعي الناس والمجتمعات بنوعية المأكولات والمواد الغذائية التي يستهلكونها. فمن خلال العمل معاً على تعزيز الوعي حول عملية إنتاج الأطعمة، ومع ازدياد نسبة التوجه نحو الاستهلاك الأخلاقي حالياً، ستترسخ النظرة الإيجابية تجاه المنتجات النباتية باعتبارها سليمة من الناحية الغذائية. وتشكل المواد الخالية من الكائنات المعدلة وراثياً GMO وعمليات التغليف والتعبئة أو النقل والشفافية والاستدامة والتوريد، عوامل رئيسية لتعزيز وتحسين الصناعة المحلية.

وبهذه المناسبة، علق عمرو كعكه، المدير الشريك في شركة نويتري للصناعات الغذائية قائلا: "نحن فخورون بريادة التحول إلى البدائل النباتية لمنتجات الألبان توافقا مع توجه السوق العالمي إلى منتجات نباتية صحية وأكثر استدامة من خلال إنشاء أول مصنع متخصص في صناعة الحليب النباتي في الإمارات والمنطقة. إن شراكتنا مع تتراباك، أصحاب خبرات واسعة في مشاريع من هذا النوع، تعكس التزامنا بتصنيع مشروبات نباتية ذات جودة عالية تتفوق على نظيراتها من المنتجات العالمية. كما و اننا سعيدون بالإعلان ان هذا المشروع سيتضمن أول مركز تقني و تدريبي من نوعه في المنطقة لصناعة المشروبات النباتية و الذي سيمكننا من تطوير منتجات واسعة من بدائل الحليب النباتي و غيرها من المنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى المساهمة المجتمعية من خلال تقديم فرص للتطوير المهني للطلاب المهتمين في هذا القطاع".

ومن جهته، قال نيلز هوغارد، مدير عام تتراباك في المنطقة العربية: "نلتزم في تتراباك، بمساعدة عملائنا على تحقيق رؤاهم المستقبلية. ونحن فخورون بالتعاون مع شركة نويتري للصناعات الغذائية، لتعزيز الصناعة القائمة على النباتات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة لتلبية الطلبات المتزايدة. نجحت تتراباك في الحفاظ على موقعها الرائد في صدارة الشركات التي تعتمد أحدث الحلول المبتكرة، وسنواصل في تزويد عملائنا بأعلى معايير الجودة والتميّز، وتمكينهم من تطوير رؤيتهم وتطلعاتهم".

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نبذة عن تتراباك:

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع عملائنا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة والنهج المستدام في العمل. وهذا ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد " (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

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نبذة عن شركة Nuitree للمواد الغذائية:

نيوتري فود هي شركة إماراتية و أول شركة متخصصة في تصنيع البدائل النباتية لمنتجات الألبان في المنطقة. يقع مصنع نويتري في مدينة دبي الصناعية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مصنع نويتري، الذي يقع في مدينة دبي الصناعية ، في الربع الأول من عام 2024 بسعة أولية تبلغ 8000 لتر / ساعة. سيركز المصنع على إنتاج منتجات حليب اللوز والشوفان بالإضافة إلى مجموعة من المشروبات النباتية المبتكرة.

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