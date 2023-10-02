الشركة نجحت على المستوى العالمي في خفض انبعاثات الغازات بنسبة 39%

84% من الطاقة المستخدمة كانت من مصادر متجددة



تقرير الاستدامة الأخير لتتراباك يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة في مجالات الاستدامة المختلفة بما في ذلك المناخ وإعادة التدوير والأنظمة الغذائية



نشرت تتراباك، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التعبئة والتغليف، تقرير الاستدامة الرابع والعشرين، والذي سلط الضوء إلى ما وصلت إليه الشركة في مختلف مجالات الاستدامة، وأكد التقرير أن الاستدامة لازالت هي جوهر استراتيجية تتراباك وأحد الأولويات الأساسية في عملية صُنع القرار في الشركة.



وحققت تتراباك خلال عام 2022 إنجازات هامة في مجال الاستدامة، حيث نجحت الشركة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن العمليات بنسبة 39%، بالإضافة إلى أن 84% من الطاقة المستخدمة كانت من مصادر متجددة. وهذا يضع الشركة على المسار الصحيح للوصول إلى صافي صفر بالنسبة للانبعاثات في عمليات الشركة المباشرة بحلول العام 2030. بالإضافة إلى ذلك، انعكس هذا على بيع 8.8 مليار عبوة و 11.9 مليار غطاء قائم على المواد النباتية، مما أدى إلى خفض وصل إلى 131 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما استثمرت تتراباك ما يقرب من 30 مليون يورو لتسريع وتيرة جمع وإعادة تدوير عبوات المشروبات، بالإضافة إلى العمل مع الشركات التي تدعم التكنولوجيات الغذائية والشركات الناشئة لتحقيق الأهداف المستقبلية لنظام غذائي مستدام.



ونجحت الشركة في تحقيق كل تلك المعالم الهامة في عام اتسم بالعديد من التحديات بسبب تداعيات كوفيد-19 ومشاكل سلاسل التوريد والمشاكل السياسية مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونتج عن هذه العوامل صعوبات مالية للشركات والمستهلكين مما أدى إلى زيادة في تكاليف المعيشة وتعرض الكثير من الناس لمشاكل تتعلق بالأمن الغذائي.



وعلى المستوى المحلي في مصر، تضمنت أخر انجازات تتراباك في مجال الاستدامة التعاون مع يونيبورد لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستهلكة ، وخلال مشاركة الشركة في قمة المناخ COP27، أعلنت تتراباك، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، الميثاق المصري الأول للعبوات الكرتونية المُستخدمة، فضلاُ عن إطلاق تتراباك مصر لحملة “Better with Carton” أو "أفضل مع الكرتون" لرفع الوعي حول مميزات استخدام العبوات المصنوعة من الكرتون.



وقال أدولفو أوريف، الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك، "أكدت الظروف التشغيلية الحالية على ضرورة تواجد حلول متكاملة ومتناسقة، وهو الأسلوب الوحيد الذي يمكننا من تحقيق الأهداف المرجوة لضمان وصول المزيد من الناس حول العالم للمواد الغذائية مع الحفاظ على البيئة، بأسلوب يُلبي احتياجات الجميع، ولهذا السبب نتبع منهجاً شاملاً ينطوي على خمسة محاور مترابطة وهي الأنظمة الغذائية والبيئة والمناخ ومبادئ الاقتصاد الدائري، والاستدامة الاجتماعية.



وسلط تقرير الاستدامة لشركة تتراباك للعام المالي 2022 الضوء على إنجازات الشركة في العام الماضي، والمبادرات المستمرة لحماية الغذاء والناس وكوكب الأرض. وتشمل هذه الإنجازات:

• اختبار حاجز مبتكر قائم على الألياف، وهو الأول من نوعه في المجال، لاستبدال طبقة رقائق الألمنيوم في عبوات الكرتون المعقمة – ويُعد هذا معلماً هاماً في رحلة الشركة نحو الوصول لعبوة معقمة ومتجددة بالكامل.

• الحصول على التقدير للعام الرابع على التوالي من مشروع الإفصاح عن الكربون “CDP” لإنجازاتها في مجال مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات

• تصميم طريقة جديدة لإنتاج مشروبات فول الصويا، فضلاً عن تقنية جديدة لتحويل بقايا الشعير إلى مشروب قائم على المواد النباتية - لتقليل النفايات وزيادة القيمة الغذائية.

• تمكين 66 مليون طفل في 44 دولة من الحصول على مشروبات مغذية من خلال برامج تغذية المدارس، مما يساعد على تحسين صحة الأطفال وزيادة حضورهم في المدارس ودعم التنمية الزراعية في تلك الدول.

• توصيل اللبن إلى المصانع في 22 مركزاً لإنتاج الألبان بعد الحصول عليها من 44 ألف مزارع أغلبهم من صغار المزارعين كجزء من المجهودات طويلة الأمد للشركة لتأسيس سلاسل قيمة للألبان على المستوى المحلي.

• استصلاح 87 هكتارًا من الأراضي - ما يوازي 136 ملعبًا لكرة القدم - من خلال برنامج حماية الأشجار في البرازيل.

• تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، وتحقيق العديد من الانجازات في مجالات التنوع والمساواة والشمولية.



واختتم الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك، وقال " نملك سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الاستدامة والتزام كبير تجاه تحقيق الأهداف المستقبلية، ولذلك سنستمر في مجهوداتنا في كافة محاور الاستدامة، ومحاولة الوصول لحلول مستدامة لكل التحديات التي تواجهنا كمجتمع. وهدفنا الأساسي هو: الالتزام بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان. ونعد بحماية كل ما هو جيد: الطعام والناس وكوكب الأرض".

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- انتهى -

