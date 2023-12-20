خطة شاملة تم الإعلان عنها بعد إحياء يوم الغذاء والزراعة والمياه في إطار فعاليات قمة كوب 28

السعودية، الرياض،كشفت تتراباك عن نهجها المتكامل لدفع عملية التحول نحو أنظمة غذائية آمنة وأكثر مرونة واستدامة، حيث ستعمل على الاستفادة من مكانة الشركة ودورها الرائد في قطاع تجهيز ومعالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف، لتحقيق تغيير إيجابي عاجل. وتعتمد هذه الخطوة بشكلٍ واسع النطاق،على الدور الرائد الذي تقوم به الشركة، في قيادتها لفريق العمل العالمي لمعالجة وتصنيع منتجات الألبان، والذي يهدف إلى استكشاف الأنظمة والتقنيات المبتكرة اللازمة لمواصلة عملية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) في تصنيع الألبان، كجزء من مبادرة المناخ "المسارات إلى صافي الصفر لمنتجات الألبان".وقال تشارلز براند، نائب الرئيس التنفيذي لحلول التصنيع والمعدات في تتراباك:"تكتسب عملية تحول الأنظمة الغذائية، أهمية بارزة وتُشكل عنصراً حاسماً نحو تحقيق مستقبل آمن وقابل للاستمرار. ويمكن تصنيف الأنظمة الغذائية الحالية، بأنها غير فعالة وغير مستدامة، ومسؤولة عن أكثر من ثلث من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري العالمية (GHG)، في حين أن ثلث الغذاء المنتج يتعرض للفقدان أو الهدر، كما أن الأنظمة الغذائية تفشل بالوصول الى الناس، حيث يعاني 9٪ من سكان العالم من الجوع و30% يعانون من سوء التغذية. بالإضافة إلى ذلك، تدفع سلاسل القيمة الغذائية إلى إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، حيث تشير التقديرات إلى أنها تُعتبر ثاني أكثر المجالات أهمية لمعالجة تغيّر المناخ، وتأتي بعد الطاقة في سلم الأولويات. ونحن ندرك أنه لا يمكننا التخلص تدريجياً من الأغذية، إلا أنه يمكننا تحويل هذه الأنظمة لضمان أنها أكثر مرونة واستدامة وآمنة".

حددت شركة تتراباك، أربعة مسارات رئيسية لتسريع عملية تحول الأنظمة الغذائية. كما وضعت الشركة دليلاً تفصيلياً وأهدافاً قابلة للقياس لكل مسار من هذه المسارات، تتماشى مع التحولات الضرورية لعملية تحويل الغذاء والأراضي، التي اقترحها سابقاً تحالف الغذاء واستخدام الأراضي. تهيئة عملية الإنتقال نحو منتجات الألبان الأكثر استدامة ، من خلال معالجة الأثر البيئي لعملية تجهيز منتجات الألبان، وتوفير الدعم لصغار المزارعين عبر تعزيز إنتاجيتهم والربحية وسبل العيش الكريم.

، من خلال معالجة الأثر البيئي لعملية تجهيز منتجات الألبان، وتوفير الدعم لصغار المزارعين عبر تعزيز إنتاجيتهم والربحية وسبل العيش الكريم. الإبتكار من أجل مصادر غذاء جديدة ، ولا سيما مصادر البروتين البديلة التي تتطلب سلسلة توريد أقل استخداماً للموارد.

، ولا سيما مصادر البروتين البديلة التي تتطلب سلسلة توريد أقل استخداماً للموارد. الحد من فقدان الأغذية وهدرها من خلال تطوير تقنيات تجهيز الأغذية التي تساعد على تقليل نسبة الهدر أثناء عملية الإنتاج، بما في ذلك الحلول الجديدة لتحويل الجداول الجانبية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. كما تساعد حلول التعبئة والتغليف المعقمة، في تقليل هدر الأغذية عن طريق الحفاظ على سلامة وصلاحية المنتجات القابلة للتلف لفترة أطول، من دون الحاجة إلى مواد حافظة أو تبريد. ويتيح هذا الإجراء التوزيع على نطاق واسع، حتى في المناطق الجغرافية النائية التي لا يتواجد فيها بنية تحتية كافية لسلسلة التبريد.

من خلال تطوير تقنيات تجهيز الأغذية التي تساعد على تقليل نسبة الهدر أثناء عملية الإنتاج، بما في ذلك الحلول الجديدة لتحويل الجداول الجانبية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. كما تساعد حلول التعبئة والتغليف المعقمة، في تقليل هدر الأغذية عن طريق الحفاظ على سلامة وصلاحية المنتجات القابلة للتلف لفترة أطول، من دون الحاجة إلى مواد حافظة أو تبريد. ويتيح هذا الإجراء التوزيع على نطاق واسع، حتى في المناطق الجغرافية النائية التي لا يتواجد فيها بنية تحتية كافية لسلسلة التبريد. توسيع نطاق الوصول إلى التغذية الآمنةمن خلال التغليف المستدام للأغذية، عبر تعزيز تصميم ونشر حلول مستدامة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، التي من شأنها أن تحافظ على جودة الغذاء وتتيح الوصول إلى الغذاء الآمن.

ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق تتراباك لتقريرها الرسمي، بالتعاون مع الشركة الإستشارية العالمية EY Parthenon، الذي يتناول الإجراءات اللازمة التي يتوجب القيام بها على مستوى الأنظمة الغذائية من أجل الحفاظ على البشر والكوكب بشكل أفضل بحلول 2040.ويختم تشارلز براند كلامه قائلاً: "في تتراباك، لا نقدم التعهدات والوعود فقط، بل نعمل على دفع وقيادة برنامج وخطة التحول، بناءً على قاعدة متينة من الأدلة. ونحن نستجيب للدعوات والنداءات التي تطالب بمشاركة وتفاعل القطاع الخاص، من خلال التعبير عن طموحاتنا وعرض خطتنا الإستراتيجية التي تتضمن خطوات عملية لتحقيق ما يتوجب القيام به. ونحن فخورون بالتواصل وتعزيز علاقات التعاون مع أصحاب الشأن الحكوميين وصناع القرار والسياسات والجهات المعنية في هذه الصناعة والعملاء وقادة الرأي الرئيسيين، للمساعدة في عملية تحويل الأنظمة الغذائية ودفع مستقبل قطاع الأغذية، وذلك خلال مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ كوب 28 وما بعده".

#بياناتشركات

- انتهى -