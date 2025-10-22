أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تبريد"، الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الرائدة عالميًا في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، تعيين شركة "أرقام سيكيوريتيز" المؤسسة المالية الإقليمية الرائدة مزودًا للسيولة لأسهمها المدرجة في سوق دبي المالي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود "تبريد" المستمرة الرامية إلى تعزيز نشاط تداول أسهم الشركة من خلال تحسين السيولة وتوفير سوق أكثر سهولة ووصولًا للمستثمرين.

ووفقًا لبنود الاتفاقية التي تمتد لـ 12 شهرًا، ستبدأ "أرقام سيكيوريتيز" توفير السيولة لأسهم "تبريد"، من خلال إدخال عروض الشراء والبيع إلى نظام التداول في السوق، وذلك ضمن معايير محددة وبالتوافق التام مع الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبل سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. وستُسهم هذه الآلية في تضييق الفجوة بين سعري العرض والطلب وتقليل التقلبات، وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة، ومن المقرر أن تبدأ الخدمة يوم 22 أكتوبر 2025.

ولن تتجاوز ملكية "أرقام سيكيوريتيز" في أسهم "تبريد" نسبة 5% من إجمالي الأسهم المدرجة في أي وقت خلال فترة التفويض. وتبلغ نسبة الأسهم الحرة للتداول 18.1%، وهي مفتوحة بنسبة 100% أمام الاستثمارات الأجنبية، فيما يُعد كل من شركتي "مبادلة" و"إنجي" مساهمين استراتيجيين فيها. ويُعد تعيين "تبريد" مزوّدًا للسيولة خطوة تعكس بوضوح حرص الشركة على ضمان تجربة تداول سلسة للمستثمرين، والمساهمة في إيجاد بيئة تداول وسوقًا أكثر استقرارًا وسيولة.

وبهذه المناسبة، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "يأتي هذا التعيين في المقام الأول من أجل مساهمينا. فمن خلال اختيار "أرقام سيكيوريتيز" كمزوّد للسيولة في سوق دبي المالي، نسعى إلى تعزيز الوصول إلى أسهم "تبريد"، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في الأسواق النشطة، ويُعزّز تركيزنا على إيجاد قيمة مستدامة وطويلة الأمد."

ومن جهته، قال فيسيلين تيليف، رئيس قسم صناعة السوق في أرقام سيكيوريتيز: "يسرّنا تقديم خدمات توفير السيولة لشركة "تبريد" في سوق دبي المالي، بما يعكس التزامنا بتعزيز عمق السوق وكفاءة التداول في دولة الإمارات. بفضل سجلّنا الحافل وخبرتنا العميقة في فهم توجهات السوق المحلية، فنحن واثقون من أن "أرقام" ستُسهم بشكل فعّال في تحسين السيولة وتيسير التداول النشط والمنظّم لأسهم "تبريد" في سوق دبي المالي."

وكانت "تبريد" قد حققت نموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 1.11 مليار درهم إماراتي، وبلغ صافي الربح 276 مليون درهم، بدعم من زيادة الطلب على خدمات تبريد المناطق وإضافة المزيد من القدرات التشغيلية، ما رفع إجمالي قدرة التشغيل إلى 1.37 مليون طن تبريد. ومنذ ذلك الحين، أتمّت الشركة صفقتين بارزتين ستسهمان في تسريع استراتيجيتها ورفع إجمالي قدرتها التشغيلية إلى 1.55 مليون طن تبريد، وذلك بفضل صفقة الاستحواذ على شركة "بال كولينج" بالشراكة مع "سي في سي دي أي أف" وكذلك الحصول على امتياز طويل الأجل لتبريد منطقة نخلة جبل علي بالتعاون مع شركة استثمارات دبي القابضة. ومن خلال هذه الصفقات سيتم توسّيع أعمال الشركة وتعزيز التدفقات النقدية المدعومة بالامتيازات، وتوفير رؤية أوضح وطويلة الأمد للأرباح.

وبناء على ما حققته الشركة من نتائج، وافق مساهمو "تبريد" في 15 سبتمبر 2025 على أول توزيع أرباح نصف سنوي في تاريخ الشركة بواقع 6.5 فلس للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات قدرها قدره 184.9 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من عام 2025. وقد عكست هذه الموافقة ثقة المساهمين في أداء الشركة واستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق عوائد مستدامة.

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة ، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري ، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 94 محطة (بتاريخ 30 يونيو 2025) في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، و18محطات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى مشاريع دولية وعمليات تشغيل.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

نبذة عن أرقام

أرقام، بنك الاستثمار المؤسسي الرائد في المنطقة، قد حدد المعيار في الخدمات المالية على مدار السنوات السبعة عشر الماضية، وقد أرسى موقعه كركيزة أساسية في المجال لأكثر من 1500 شريك مؤسسي. تُصمم عروضنا، التي تشمل تداول الأوراق المالية ، وبنك الاستثمار، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات، وبحوث الإستثمار، وصناعة الأسواق، ونشاطات أخرى، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائنا العريضة. من خلال تواجدنا المباشر في المراكز المالية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وفريق يضم أكثر من 130 محترفًا عالميًا، تلتزم أرقام بتقديم خدمة استثنائية ونتائج مستدامة. يضمن تركيزنا على النزاهة، والحلول الموجهة للعميل، والابتكار أن نستمر في قيادة السوق وتشكيلها، وخلق القيمة المضافة لعملائنا وشركائنا في أي مناخ اقتصادي.

