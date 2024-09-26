أبّرمت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، الشركة الرائدة في مجال التحوّل الرقمي وتقديم حلول أنظمة التبادل التجاري إقليمياً وعالمياً ؛ مذكرة تفاهمٍ مع مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية التابعة لمدينة الملك سلمان للطاقة، وذلك خلال مشاركتها كراعٍ بلاتيني في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي الذي أقيم مؤخراً في معرض الظهران بمدينة الدمام.

وقّع المذكرة كلاّ من هشام بن صالح الناصر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، وديف لي، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية.

وتشكل المُذكرة إطاراً لتعزيز التعاون الثنائي، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات ما بين "تبادل" و"شركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية" في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، إلى جانب الارتقاء بالتنسيق بين الطرفين، بما يسهم في تطوير المبادرات المشتركة، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤى المستقبلية في "شركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية".

وأكّد هشام بن صالح الناصر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، أهمية المؤتمر السعودي البحري واللوجستي الذي تُشارك فيه "تبادل" كراعٍ بلاتيني، باعتباره منصة تواصل إقليمية وعالمية رائدة، تستقطب آلاف الحضور والمشاركين من خبراء قطاعي النقل البحري واللوجستيات من مُختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار ومناقشة أهم القضايا المستقبلية المؤثرة في هذين القطاعين الحيويين. وأوضح الناصر أنّ المؤتمر يشكل منصة مثالية للتواصل الإقليمي والدولي برعاية رواد قطاع اللوجستيات والنقل والتجارة ويستقطب عددا كبيرا من الحضور والمشاركين من القطاع البحري واللوجستي العالمي، ويتيح استكشاف الفرص وبناء وتعزيز الشراكات التي تُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأضاف الناصر: "يَسرنا إبرام هذه المذكرة مع شركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية لتشكل ركيزةً متينة لتوطيد أواصر تعاوننا الثنائي بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لكلا للطرفين، ويتيح لنا تسخير خبراتنا الرائدة في تيسير التجارة العالمية عن طريق ربط جميع أنظمة التجارة وتطوير الخدمات اللوجستية وقطاع الأعمال. ويأتي هذا التعاون استمراراً لجهودنا الرامية للاضطلاع بدورٍ محوري في قيادة التحول الرقمي ضمن أنظمة التبادل التجاري إقليمياً وعالمياً، وابتكار الحلول التقنية الكفيلة بتحسين الأداء، وإرساء معايير جديدة للجودة والموثوقية والكفاءة التشغيلية لأنظمة التبادل التجاري، بما يمنح عملاءنا أدواتٍ حديثة لتبسيط تجربتهم، ويسهم في نمو قطاعي اللوجستيات والنقل البحري."

وبموجب الاتفاقية، ستسهم "تبادل" في تطوير المبادرات الرقمية والتشغيلية "لشركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية"، وذلك من خلال تصميم وبناء مجتمع صناعي متكامل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، يسهم في استقطاب الاستثمارات، ويدعم توطين سلسلة الإمداد، ويعزز إجمالي صادرات المملكة تماشياً مع المستهدفات الطموحة لـ "رؤية المملكة 2030".

وتسعى "تبادل" إلى تطوير حلول تقنية آمنة تيّسر التجارة الدولية عبر رفع الكفاءة والشفافية لأنظمة التجارة الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كنموذجٍ يُحتذى به في كفاءة العمليات اللوجستية. وترتكز الشركة على إرثها المتميز وريادتها في تقديم الحلول الإلكترونية التي تمكِّن التبادل الفعّال للمعلومات والسلع والخدمات عبر القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على مجتمع الأعمال.

ويعكس التعاون مع "شركة مدينة الطاقة للخدمات اللوجستية" المساعي المتواصلة لـ "تبادل" لتوسيع نطاق شراكاتها، وتيسير التجارة الدولية من خلال تمكين الربط بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع اللوجستي، وتعزيز التكامل وربط البيانات بين الجهات المعنية، وفق منهجيةٍ تعزِّز الأداء وترتقي بمرونة سير العمل والكفاءة التشغيلية.

-انتهى-

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