تم تكريم مجموعة الضيافة من قبل غرفة دبي منذ عام 2014 لالتزامها بالمسؤولية البيئية والاجتماعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، على جائزة علامة غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لعام 2022، وهو العام الثامن على التوالي، وهو ما يعزز من رصيد المجموعة المتنامي في حصد الجوائز المتميزة.

وقد تم إطلاق علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عام 2010، بهدف تكريم الشركات تقديراً لالتزامها بتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية، حيث يتم منحهم هذه الجائزة بناءً على نتائج الأداء عبر سبعة معايير مختلفة، بما في ذلك الموارد البشرية (التدريب والتطوير والرعاية الاجتماعية والتوطين)، العلاقات مع العملاء، تطوير الأعمال، المشتريات، البيئة، الصحة والسلامة، الابتكار والمجتمع. كما يتم قياس التأثير الناتج في أربع مجالات رئيسية هي: مكان العمل وسوق العمل والمجتمع والبيئة.

ووفقًا لتقرير 2022 الصادر عن غرفة دبي فقد سجلت فنادق تايم درجة إجمالية مذهلة بلغت 81.3٪ والتي كانت أعلى بنسبة 9.5٪ من متوسط درجة السوق التي تم تحقيقها.

وبهذه المناسبة قال قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: إن حصولنا على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يؤكد التزامنا ودورنا الكبير في تشجيع وتطوير مبادرات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، كما أن تكريمنا للعام الثامن على التوالي يؤكد مجدداً اتساقنا وعملنا الدؤوب في هذا الجانب".

وأضاف عوض الله قائلاً: "إن التكريم الذي حظينا به يسمح لنا أيضًا بمقارنة أدائنا بأداء الشركات الأخرى ذات التفكير المتشابه والتفكير المستقبلي في دبي، والتي تشكل المسؤولية الاجتماعية للشركات بالنسبة لها جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الشركة الشاملة وقيم الشركة".

تشمل إنجازات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي حققتها فنادق تايم مؤخرًا تركيب شواحن للمركبات الكهربائية في اثنين من فنادقها في دبي، والانضمام إلى مبادرة إعادة التدوير وإعادة التحريج مع مجموعة الإمارات للبيئة والدخول في شراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجمع أكثر من 1500 كيلوغرام من النفايات لإعادة تدويرها.

وفي نفس السياق قامت تايم للفنادق خلال شهر رمضان المبارك بالمشاركة بحملة "أعطِ واكسب"، حيث تمكنت من التبرع بأكثر من طنين من الأرز والتي تم إرسالها إلى الهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار المجانية لسائقي سيارات الأجرة.

من جهة أخرى قامت تايم للفنادق بجمع الأموال لمستشفى سرطان الأطفال في القاهرة ومستشفى شفا العمران في الأقصر بجمهورية مصر، كما أطلقت تايم للفنادق مبادرة " الجمعة السعيدة"، التي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل أكثر إيجابية، حيث يمكن للموظفين ارتداء ملابسهم التقليدية أو الزي الوطني لبلادهم الأم خلال أيام العمل في يوم الجمعة.

وفي هذا الإطار علق السيد عوض الله قائلاً: "موظفونا هم أغلى ما نملك، ولذلك فقد واصلنا توفير بيئة عمل متنوعة وآمنة وصحية لهم، حيث نقوم بعمل الفحوصات الطبية المنتظمة لهم، بالإضافة إلى برامج التوعية بسرطان البروستات والثدي".

وقد قامت فنادق تايم باعتبارها حاصلة على شهادة المفتاح الأخضر تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة، بتنفيذ مجموعة من المبادرات البيئية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية أبرزها: تتبع كمية البنزين والديزل وغاز البترول المسال المستهلكة لمراقبة انبعاثات الكربون وخفض انبعاثاتها، كما واصلت تايم للفنادق تعزيز

التزامها تجاه البيئة من خلال تنفيذ السياسات البيئية والخطط السنوية مع قائمة مراجعة "ما يجب فعله" و "ما لا يجب فعله"، والتي تغطي المناطق في كلٍ من الجزء الأمامي والخلفي من المنزل.

وقد قامت تايم للفنادق أيضاً بإطلاق مدونة خاصة بقواعد سلوك الموردين، بما في ذلك عمليات تدقيق البائعين، التي توفر فحصًا منهجيًا ومستقلًا لتحديد ما إذا كان الموردين يلتزمون بشروط الجودة والسلامة المعتمدة.

وبالنظر إلى الفترة المتبقية من هذا العام وما بعده فإن فنادق تايم لديها خطط متنوعة لطرح العديد من مشاريع الاستدامة، والتي ستمكن المجموعة من التخلص مما يصل إلى 80٪ من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط.

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