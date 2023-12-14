"تايد" تطرح أضخم يخت فاخر يعمل بتكنولوجيا هيدروفويل للاستخدام الخاص. يجمع اليخت ما بين الخبرة والتكنولوجيا المنقولة من قطاع السيارات لتحقيق تنقّل بحري مدعوم كلياً بالطاقة الكهربائية. يناهز طول اليخت 15 متراً وهو أضخم يخت يحلّق فوق سطح الماء بتقنية هيدروفويل وبشكل صديق للبيئة. يبدأ الإنتاج اعتباراً من ديسمبر 2023 على أن يتمّ تسليم القوارب الأولى في خريف عام 2024.

شتارنبرغ. حقّقت "تايد" إنجازاً بارزاً مع طرح "ذا آيكون"، أول مركبة بحرية تعمل بالبطارية. وجاء هذا الإنجاز بالتعاون مع BMW و"ديزاين ووركس" وهي شركة تابعة لمجموعة BMW تُعنى بالتصميم والإبداع. مع مجموعة رائعة من قوارب هيدروفويل المحلّقة المستوحاة من سباقات الإبحار، والتي تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة، يرسي قارب "ذا آيكون" معايير جديدة في هذا المجال التنافسي وقد استحقّ جائزتي Wallpaper Smart Space Award وBoat Builder Award عن مفهومه الجديد والمبتكر.

نشهد مع "ذا آيكون" استمرارية في التعاون الطموح الذي يمثل مساهمة كبرى في التنقل المستدام على المياه. باعتباره أول يخت فاخر مفتوح صديق للبيئة، يمثل المشروع الجديد فئة من المركبات المائية المبتكرة التي تتميز بتجربة مستخدم ثورية، وإبداعات التكنولوجيا الأكثر تطوّراً في قطاع السيارات، والابتكارات الأكثر إبداعاً والتصميم التقدمي. وباعتبارنا شركة رائدة في هذه الفئة الجديدة، فإن مفهوم اليخوت المفتوحة موجه خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في اقتناء منتجات فاخرة ومبتكرة ومستدامة للاستخدام الخاص.

وعلّق كريستوف بالين، المؤسس الشريك والمدير الإداري لشركة "تايد"، قائلاً: "يجسّد THE ICON مساعينا الناجحة لتوفير خيارات مبتكرة للتنقل المستدام على المياه بشكل أنيق وفاخر. وإذا نواصل تعاوننا مع BMW، نستعدّ الآن لإطلاق فئة أخرى. ويتميّز الطراز الجديد بمزايا متقدّمة ومستقبلية لإثراء تجربة اليخوت الموجّهة للإبحار خلال النهار."

ومن خلال دفع التعاون المستمر مع TYDE، تؤكد BMW أيضاً على التزامها بتقنيات القيادة المستدامة والتنقل الفردي على الطرق الوعرة.

وفي هذا الإطار، صرّح ستيفان بونيكفا، نائب رئيس اتصالات العلامة التجارية وتجربة العلامة التجارية في BMW، قائلاً: "يتمثّل هدفنا في BMW في الاستفادة من ريادتنا في التصميم والتكنولوجيا الذكية المستخدمة في قطاع السيارات لتوفير تجربة BMW الاستثنائية في قطاع التنقل المستدام على المياه."

بينما تُعنى TYDE بوضع مفهوم المشروع وتطويره وإنتاجه وتسويقه، تساهم BMW في هذا المشروع من خلال توفير المكونات وخبرتها الواسعة من مجال التنقل الكهربائي. ويأتي التصميم مرة أخرى من ستوديو "ديزاين ووركس" الإبداعي التابع لمجموعة BMW.

يناهز طول "ذا آيكون" 15 متراً، ويوفر جميع وسائل الراحة لليخوت الفاخرة بدون أي انبعاثات أثناء التشغيل. مع تقنية التحليق فوق سطح الماء، حيث تستقر المركبة على زعانف تحت مستوى الماء بينما يطفو الهيكل فوق سطح الماء، يمكن توفير ما يناهز 80% من الطاقة، كما ويستمتع أيضاً الركاب بتجربة إبحار غاية في السلاسة حتى في حالات المياه المضطربة.

ويتّسم التصميم الداخلي لليخوت ذات الشكل الكلاسيكي بالإشراق والفخامة لاسيّما وأنّ الضوء الطبيعي يغمرها من الأعلى والجوانب مما يضفي إلى الصالون أجواءً فريدة.

ومن خلال التعاون على هذا المشروع ذات الطابع المستقبلي، تجمع TYDE وBMW بين منظور جديد بشأن الدفع بالكهرباء والاستدامة والابتكارات في مجال التنقل البحري.

تمّ الإعلان عن THE ICON في سياق المؤتمر العالمي الثامن والعشرين لتغير المناخ الذي استضافته دبي في ديسمبر، وأصبح يخت الاستخدام النهاري مُتاحاً الآن للطلب، على أن يتمّ البدء بتسليم اليخوت الأولى في خريف عام 2024.

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