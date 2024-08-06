مسقط، عُمان: احتفلت "تانيشك" Tanishq، العلامة التجارية الهندية الأكثر شهرة للمجوهرات الراقية، مؤخراً بالافتتاح الكبير لأول صالة عرض لها في مسقط في "عمان أفنيوز مول" بالشراكة مع "كيمجي رامداس"، مجموعة الأعمال الرائدة في سلطنة عمان. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة، ذلك أنه يجلب تشكيلة مجوهرات "تانيشك" الساحرة إلى المنطقة.

ويوفر المتجر الجديد، بموقعه في مركز التسوق الشهير ، تجربة تسوق فريدة من نوعها تستقطب العديد من الزوار. ومن شأن الموقع المتميز والتصميم الأنيق لصالة العرض أن يجعلها وجهة مفضلة للإطلاع على مجوهرات "تانيشك" الجميلة. وبدعم من مجموعة "كيمجي رامداس"، من المتوقع أن تصبح صالة العرض الجديدة وجهة رئيسية لعشاق المجوهرات في مسقط.

وكان حفل الافتتاح الكبير، الذي أُقيم في 6 أغسطس 2024، بمثابة احتفال بالأناقة والتقاليد، ليجسد بذلك التزام "تانيشك" بالتميز والابتكار في تصميم المجوهرات. وشهد الحدث حضور ضيوف مرموقين، بما في ذلك كبار الشخصيات المحلية والمشاهير والشخصيات الرئيسية من مجتمع الأعمال.

وتشغل صالة عرض "تانيشك" الجديدة في "عمان أفنيوز مول" مساحة فسيحة تزيد على 1500 قدم مربع، وتتميز بتصميم أنيق ومعاصر، مما يخلق بيئة تسوق فاخرة تحتضن تشكيلة كبيرة من مجوهرات العلامة التجارية الراقية. من المجوهرات الذهبية المصنوعة بشكل معقد إلى قطع الألماس الساحرة والتصاميم التقليدية الخالدة، سيجد العملاء باقة من الخيارات التي تلائم جميع المناسبات وتلبي كل الأذواق والتفضيلات.

وبهذه المناسبة، قال "كوروفيلا ماركوس"، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية بشركة "تيتان": "يُعد التوسع إلى سلطنة عمان بمثابة نقلة نوعية بالنسبة لشركة "تانيشك". ونحن متحمسون لجلب إرثنا من الحرفية العالية والابتكار المتميز إلى هذا السوق النابض بالحياة. وتمثل صالة العرض الجديدة لدينا في "أفنيوز مول" تفانينا في تقديم مجوهرات عالية الجودة وتجربة تسوق شخصية. ونحن حريصون على إقامة علاقات جديدة مع عملائنا في سلطنة عمان وتزويدهم بتجربة ممتعة لا تنسى".

ومن جانبه، قال "نايليش كيمجي"، مدير في مجموعة "كيمجي رامداس": "يسعدنا أن نعلن عن افتتاح صالة عرض "تانيشك" الأولى في سلطنة عمان، وذلك في "أفنيوز مول". لقد شهدت "تانيشك" رحلة نمو مذهلة منذ تأسيسها في التسعينات، لتغدو اليوم واحدة من العلامات التجارية للمجوهرات الأكثر إثارة للإعجاب تحت مظلة مجموعة "تاتا" المرموقة. ونحن في "كيمجي رامداس" نفخر بارتباطنا مع علامة "تانيشك" ونثق بأن صالة العرض الجديدة هذه ستلقى استجابة هائلة من عملائنا الكرام. ونتطلع قدماً إلى مواصلة هذه الشراكة الناجحة وتقديم منتجات رائعة لشعب سلطنة عمان".

واحتفالاً بالافتتاح، تطرح "تانيشك" عروضاً وحملات ترويجية حصرية خلال الشهر الأول. حيث سيستمتع العملاء الذين يزورون صالة العرض الجديدة بخصومات خاصة وتشكيلات مصممة بشكل رائع وهدايا فريدة مقابل مشترياتهم.

وتفتح صالة عرض "تانيشك" في "عمان أفنيوز مول" أبوابها يومياً ابتداءً من الساعة 10 صباحاً ويتطلع فريق العمل إلى الترحيب بعشاق المجوهرات والعملاء الجدد على حد سواء. ومع أول مشروع لها في سلطنة عمان، تواصل "تانيشك" تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم حرفية استثنائية وتجارب عملاء لا مثيل لها.

نبذة حول "تانيشك":

تانيشك هي العلامة الأكثر شهرة للمجوهرات في الهند من مجموعة "تاتا"، وتعتبر مرادفاً للدقة الفائقة في الحرفية الماهرة، والتصاميم الحصرية، وخدمة العملاء التي لا تُضاهى، وجودة المنتج المضمونة لأكثر من عقدين.

بالنسبة لعلامة "تانيشك"، المجوهرات ليست مجرد منتج، بل هي واحدة من أشكال الفنون، وتعد تشكيلتنا الرائعة من المجوهرات المصنعة من الذهب والماس، توازناً مثالياً بين المهارة الحرفية التقليدية والتصاميم المعاصرة الجذابة. ومع أشكال تجسد الجمال وتحتفي بالمناسبات الخاصة، تسعى "تانيشك" أن تكون جزءاً لا يتجزأ من رحلة الأناقة لكل امرأة. وتأكيداً على هذا الالتزام نحو التميز، مُنحت "تانيشك" لقب العلامة التجارية الأكثر موثوقية للمجوهرات في الهند من قبل الهيئة الاستشارية للأبحاث الموثوقة.

تمتلك "تانيشك" حالياً ما يزيد على 340 متجراً في الهند وهي علامة المجوهرات الأكثر موثوقية في الهند والأكثر شهرة لدى العملاء. كما أن لديها أكثر من 15 متجراً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.

الموقع الإلكتروني: www.tanishq.ae

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