القاهرة- في إطار التزامها بتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، أعلنت شركة تالي، المنصة الأكثر شمولًا لخدمات المدفوعات الرقمية في مصر، عن تبرعها بأجهزة و معدات للمرضى المقيمين بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بهدف دعم البيئة العلاجية والمساهمة في توفير ما يلزم خلال رحلة التعافي.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة التي تنطلق من إيمانها الراسخ بأن النجاح المؤسسي لا يقتصر على النمو الاقتصادي، بل يقترن بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. لذا تسعى تالي إلى توظيف إمكاناتها في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية و المجتمعية التي تعزز جودة الحياة، بما يتسق مع رؤية أوسع تقوم على الشراكة مع المؤسسات المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

في هذا السياق، صرح السيد توفيق محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تالي: "يسعدنا بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة اليوم، في خطوة أولى، وليست الأخيرة لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.حيث تمثل المسؤولية المجتمعية امتدادًا طبيعيًا لدور المؤسسات التي تسعى إلى إحداث أثر يتجاوز حدود النشاط الاقتصادي. وتأتي مبادرتنا اليوم تعبيرًا واضحًا عن التزامنا بدعم الجهود الإنسانية التي تعزز البيئة العلاجية وتوفر للمرضى مساحة أكبر من الراحة والطمأنينة خلال رحلة التعافي. ومن خلال هذه الخطوة، نجدد التزامنا بأن يكون حضورنا في المجتمع قائمًا على المشاركة الفاعلة والمسؤولية الحقيقية."

بدورها قالت السيدة إيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية: "استدامة رسالتنا تعتمد بشكل كبير على الشراكات الواعية والمسؤولة مع القطاع الخاص. دعم شركة تالي يجسد نموذجًا للتكامل بين الدور الاقتصادي والدور المجتمعي للمؤسسات، حيث ينعكس هذا التعاون بشكل مباشر على جودة الرعاية المقدمة للمرضى داخل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. كل مساهمة تسهم في تهيئة بيئة علاجية أكثر دعمًا، وتمنح المرضى قدرًا من الراحة خلال رحلة تعافٍ تحتاج إلى تضافر الجهود والإيمان بقيمة العمل المشترك."

وتمثل هذه المبادرة أحد النماذج العملية التي تترجم رؤية تالي في دمج النمو في قطاع التكنولوجيا المالية مع التزام راسخ بالمسؤولية المجتمعية. فالشركة تنظر إلى دورها باعتباره دورًا مزدوجًا يجمع بين الابتكار المالي والمشاركة الفاعلة في دعم المبادرات ذات البعد الإنساني. ومن هذا المنطلق، تواصل تالي بناء شراكات مؤثرة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم التعاون بين مختلف القطاعات لإحداث أثر مجتمعي مستدام وملموس.

